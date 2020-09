Les prix de la Renault Twingo Electric

Renault Twingo Electric

La Renault Twingo Electric devient réalité, et nous connaissons maintenant ses tarifs ! Ils débutent à 21350 euros, hors bonus écologique, pour la finition d’entrée de gamme Life. Renault propose également trois autres finitions pour sa Twingo Electric : Zen à 24250 euros, Intens à 25450 euros, et la série limitée Vibes à 26450 euros. Ces prix comprennent la batterie d’une capacité de 22 kW, qui permet de disposer d’une autonomie de 190 km en cycle WLTP mixte, et de 270 km en cycle WLTP City.

La Twingo Electric donne droit en France au bonus écologique de 5000 euros, dans la limite de 80 % du prix de la voiture.

En équipement standard Life, la Twingo Electric est dotée en série du chargeur caméléon, et du câble Flexicharger permettant de se brancher sur une prise de type Green’Up ou une simple prise domestique. La finition Zen est mieux dotée avec la climatisation automatique, et l’écran 7 pouces avec Apple CarPlay et Google Android Auto.

Mais ce n’est qu’à partir de la finition Intens que vous disposerez du système EasyLink 7 pouces permettant d’afficher la disponibilité des bornes de charge en temps réel ! Une fonction pourtant bien utile pour une voiture électrique. Cette finition améliore aussi la présentation avec des jantes alliage 15″ et une calandre aux accents bleus accompagnée d’un liseré le long de la carrosserie.

La série limitée Twingo Electric Vibes met de son côté l’accent sur le look, aussi bien à l’extérieur que dans l’habitacle.