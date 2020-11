Test aspirateur Kärcher de voiture WD1 sans fil

Test aspirateur Kärcher de voiture WD1

Le célèbre fabricant de nettoyeurs haute pression Kärcher propose également une vaste gamme d’aspirateurs multi-fonctions. Pour l’automobile, nous avons retenu la référence WD1 qui est un petit aspirateur mobile et sans fil.

Très compact, le Kärcher WD1 ne pèse que 3 kilos, et se révèle donc très maniable à utiliser. Il vous évite donc de dérouler du câble pour alimenter un aspirateur classique jusqu’à votre véhicule stationné en extérieur, et se révèle nettement plus performant qu’un petit aspirateur d’appoint.

Grâce à son filtre cartouche il permet d’aspirer des poussières sèches, humides, et même du liquide ! Sa cuve en polypropylène anti-chocs est robuste, avec une capacité de 7 litres qui évite d’avoir à la vider sans cesse.

Niveau présentation, l’ensemble est compact et facile à stocker avec des élastiques pour maintenir le flexible proprement. Les accessoires peuvent se fixer derrière : un suceur plat et une brosse spéciale tissus. Avec des coloris noir et jaune, on reconnait immédiatement un appareil de la marque Kärcher.

Qui dit sans fil dit batterie, ce qui pose bien évidemment de nombreuses questions au niveau de l’autonomie. Kärcher propose son aspirateur avec ou sans batterie, le pack avec comprend une batterie lithium-ion 18V de 2,5 Ah. Celle-ci possède une autonomie de 20 minutes environ, ce qui suffit en principe à aspirer une ou deux voitures à la suite.

Un petit chargeur est également fourni, qui consiste en un bloc assez réduit et ne possède aucun témoin de charge.

Tout le contraire du chargeur optionnel livré avec une batterie lithium-ion de 5.0 Ah que nous ne pouvons que vous conseiller. L’autonomie va alors largement dépasser la demi-heure, de quoi faire son ménage à la maison après avoir aspiré les véhicules. Il s’agit du pack battery power 18V 5.0 Ah.

Sachez que les deux batteries en question signées Kärcher possèdent un indicateur LCD du niveau de charge, bien pratique.

Ceux qui ont également besoin d’un souffleur pourront l’utiliser à cet effet, cet aspirateur est un véritable couteau suisse !

Notre avis : Aspirer une voiture est toujours une corvée, mais cela devient nettement plus facile avec un équipement efficace et pratique tel que cet aspirateur compact Kärcher WD1. L’essayer c’est l’adopter, pour la voiture et aussi à domicile !

Découvrir l’aspirateur WD1 sur le site officiel Kärcher.

