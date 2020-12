Produits d’entretien Liqui Moly : pour un hiver tranquille

Produits d’entretien Liqui Moly

Pour pouvoir affronter l’hiver sereinement au volant de son véhicule, il est primordiale de soigner la carrosserie de votre auto afin de la protéger contre les différents éléments agressifs comme le sel de déneigement par exemple.

C’est pourquoi, notre équipe rédactionnelle vous aide à y voir un peu plus clair à travers votre parebrise. Pour ce faire, nous avons sélectionné différents produits d’entretien de la gamme LIQUI MOLY spécialiste germanique des produits auto.

L’étape n°1, consiste à nettoyer la carrosserie le plus régulièrement possible afin de la préserver de toutes les agressions extérieures (pollution, film routier, pluie, sel de déneigement, etc.)

Produits d’entretien Liqui Moly

Pour mener à bien notre opération de nettoyage, nous avons opté pour le Shampooing Cire Lustrant Liqui Moly (Réf. 8198) disponible dans deux types format, à savoir : 10 litres et 25 litres.

Produits d’entretien Liqui Moly

Produits d’entretien Liqui Moly

A noter, que le format de 10 litres testé dans notre reportage permet déjà de réaliser un certain nombre de lavages, même si le shampooing en lui-même est relativement liquide.

Spécifications :

Shampooing concentré lustrant au pH neutre efficace et multifonctionnel pour le lavage à la main de la voiture, comprenant des agents tensio-actifs qui ménagent la peau et la peinture grâce à une forte teneur en composants d’entretien.

Après le rinçage, le film d’eau se déchire immédiatement et contribue ainsi à ce que le véhicule sèche sans traces. Ce Shampoing Cire lustrant, confère à la peinture un lustre très brillant ainsi qu’une protection longue durée qui la protège contre les influences agressives de l’environnement.

Passons désormais à l’épreuve pratique, sceau et brosse de lavage entre les mains, nous nous attelons à shampooiner notre carrosse dans les moindres détails.

Shampooing Cire Lustrant Liqui Moly

A l’usage, ce Shampooing Cire Lustrant Liqui Moly s’est avéré particulièrement efficace grâce à sa formule active qui permet non seulement d’éliminer les saletés, mais aussi les insectes, la graisse et autres suies d’échappement.

Ce shampooing très agréable d’utilisation, permet de nettoyer tous les matériaux comme les surfaces peintes et chromées, le caoutchouc, les différents plastiques ainsi que les surfaces vitrées du véhicule sans aucun risque.

D’autre part nous avons pu apprécier, la mousse dense et homogène du shampooing qui permet de nettoyer efficacement la carrosserie du véhicule.

Shampooing Cire Lustrant Liqui Moly

Enfin, l’opération de rinçage s’est également réalisée sous les meilleurs auspices. Une fois parfaitement rincée notre véhicule a retrouvé son lustre des premiers jours.

Shampooing Cire Lustrant Liqui Moly

Shampooing Cire Lustrant Liqui Moly

Concernant le nettoyage des jantes, nous avons pris le soin d’utiliser le Super Nettoyant Jantes Liqui Moly (Réf. 2267). Sous forme de pulvérisateur d’une contenance d’un litre, ce produit promet un nettoyage rapide et performant des jantes alu, acier et des enjoliveurs de roues.

Super Nettoyant Jantes Liqui Moly

Spécifications :

Formule biodégradable, sans acide (tensio-actifs non ioniques : moins de 5 %, acide nitrilotriacétique : moins de 5%).

N’attaque pas les peintures, ni les vernis, ni les plastiques.

Nettoie et repousse les encrassements d’origines diverses : poussière de plaquettes de freins, goudron, traces d’huile, de graisse ou de liquide de freins.

Assure un état neuf et durable

Formule recommandée pour une utilisation en stations de lavage

Super Nettoyant Jantes Liqui Moly

En outre, le Super Nettoyant Jantes est particulièrement adapté au nettoyage et à l’entretien des jantes alu, auxquelles il conserve durablement l’aspect d’origine.

Et force est de constater qu’après la pulvérisation du Super Nettoyant Jantes sur nos jantes, quelques minutes suffisent à dissoudre intégralement les différents résidus de polluants.

Super Nettoyant Jantes Liqui Moly

Super Nettoyant Jantes Liqui Moly

Super Nettoyant Jantes Liqui Moly

Et sur ce point, le Super Nettoyant Jantes tient parfaitement ses promesses. Après avoir laissé agir le produit qu’un court instant, il ne reste plus qu’à rincer les jantes avec le nettoyeur haute pression et le tour est joué ! Les jantes de notre 308 sont rutilantes comme au premier jour.

Dernière étape : le nettoyage des surfaces vitrées

Mousse Nettoyante Pare brise Liqui Moly

Le nettoyage des surfaces vitrées a bien évidement un aspect esthétique indéniable. Cependant, sa mission numéro un est de vous assurer une sécurité optimale.

Effectivement, afin d’affronter nos routes hivernales avec un maximum de confort visuel, il est indispensable de nettoyer très régulièrement les surfaces vitrées aussi bien à l’extérieur pour éliminer toutes traces de pollution mais également à l’intérieur car la face interne du pare-brise est bien souvent encrassée en raison de l’air soufflé par les buses d’aération.

Pire encore, face aux lumières du trafic routier et au soleil rasant ou miroitant sur les routes mouillées, un parebrise sale crée un effet de halo très dangereux pour le conducteur.

Par ailleurs, des surfaces vitrées correctement nettoyées permettront d’accrocher la buée, ce qui rendra le système de désembuage on ne peut plus efficace.

Nous avons donc testé la Mousse Nettoyant Pare brise (réf. 2206) Liqui Moly. En l’occurrence, il s’agit d’un nettoyant vitres sous forme d’aérosol d’une contenance de 300 ml.

Mousse Nettoyante Pare brise Liqui Moly

Mousse Nettoyante Pare brise Liqui Moly

Mousse Nettoyante Pare brise Liqui Moly

Sous forme de mousse active, ce produit est préconisé pour le nettoyage intérieur et extérieur des vitres et également les rétroviseurs extérieurs voir également les blocs optiques.

Propriétés :

Nettoyage très performant

Efficacité immédiate

Utilisation intérieure et extérieures

Economique

Une fois pulvérisée, la Mousse Nettoyante Pare brise Liqui Moly permet d’obtenir des vitres sans traces et améliore incontestablement la visibilité. En outre, la mousse dissout et élimine les traces de silicone, nicotine, grasses ou huileuses sans effets nocifs sur le caoutchouc, les peintures et le plastique.

A l’utilisation, ce nettoyant vitres Liqui Moly, remplit parfaitement sa mission. Il suffit de vaporiser la mousse de manière régulière sur les surfaces vitrées et de laisser agir quelques secondes avant de procéder à l’essuyage du produit à l’aide d’une micro fibre adaptée.

Résultat : nos différents surfaces vitrées sont parfaitement nettoyées et ce sans aucune trace.

Mousse Nettoyante Pare brise Liqui Moly

Enfin, pour clore ce sujet et afin de se protéger d’un autre facteur extérieur qui peut engendrer des détériorations importantes sur votre véhicule, il nous reste à combattre un dernier adversaire de taille que sont les rongeurs qui recherchent dans les compartiments moteur des zones de chaleur pour s’y réfugier.

C’est notamment le cas de la fouine, qui s’attaque aux isolants phoniques moteur à l’image du capot moteur de notre Peugeot 207 en photo ci-dessous, mais également aux câbles et autres faisceaux électriques de la voiture ce qui est vous le conviendrez fort problématique.

Attaque e fouine dans le compartiment moteur

Effectivement, ce type de rongeurs remet en cause la sécurité des véhicules en détruisant les câbles et autres durites destinés au bon fonctionnement du véhicule.

Il est donc nécessaire de tout mettre en œuvre pour éradiquer la visite d’une fouine dans votre compartiment moteur.

La solution, Liqui Moly propose un répulsif Spray Spécial Rongeur (Réf. 1515) sous forme d’aérosol de 200 ml, ce produit permet d’éloigner les fouines de votre véhicule.

Spray Spécial Rongeur Liqui Moly

Simple d’application, il suffit de vaporiser le répulsif Spray Spécial Rongeur dans le compartiment moteur et dans les passages de roues du véhicule. L’odeur est insupportable pour l’animal et suffit pour s’en débarrasser, à condition de renouveler l’application tous les quinze jours.

Spray Spécial Rongeur Liqui Moly

Spray Spécial Rongeur Liqui Moly

A noter, que ce produit ne comporte pas d’effets nuisibles sur l’environnement et les animaux.

Notre avis :

Le Shampooing Cire Lustrant Liqui Moly nettoie efficacement « le film routier » qui forme un voile terne et gras sur la carrosserie assurant un rendu très brillant à la peinture.

Nous avons également apprécié son haut pouvoir de rinçage : le produit est très rapide à rincer et ne laisse aucune trace de mousse. Tandis que le Super Nettoyant Jantes vous fera gagner un temps précieux pour nettoyer parfaitement vos jantes.

Enfin, la Mousse Nettoyante Parebrise vous permettra de retrouver une clarté surprenante à travers vos différents surfaces vitrées, de quoi prendre le volant cet hiver dans les meilleures conditions possibles. Tandis que le Spray Répulsif Fouine vous aidera à dormir sur vos deux oreilles même si votre véhicule est stationner à l’extérieur durant les nuits d’hiver.

Retrouvez toute la gamme Liqui Moly