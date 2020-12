Achat neuf : serez-vous concerné par le malus au poids ?

Nouveau Mercedes GLS

En 2021, un nouveau malus va voir le jour et s’ajouter au malus au CO2 : le malus au poids. Fort heureusement, il ne concerne qu’une minorité de voitures neuves vendues en France.

En effet, seules les voitures de plus de 1800 kg sont concernées, du moins pour l’instant….On sait bien que l’ouverture d’une telle boite de Pandore pourra donner lieu à des ajustements à la baisse et concerner de plus en plus de modèles. La convention citoyenne pour le climat voulait d’ailleurs que cela englobe toutes les voitures de plus de 1400 kg. Ces nouvelles mesures visent un type de modèle : les SUV thermiques, plus lourds que les berlines et donc plus énergivores.

Ce nouveau malus au poids ne fait pas de cadeau avec un surcoût de 10 euros par kilo supplémentaire dès 1800 kg ! Une voiture de 2 tonnes achetée neuve en France donnera donc lieu au règlement d’un malus de 2010 euros.

Voilà qui va à nouveau pousser les acheteurs de gros SUV à sélectionner des modèles hybrides afin d’échapper à cette nouvelle taxe. Les constructeurs vont très certainement alléger leur catalogue de certains modèles et de certaines versions très rapidement, faute de demande.

Voici des exemples de modèles concernés :

Chez Mercedes, un GLE 300d 4MATIC pèse 2165 kg. Malus au poids : 3660 euros, à ajouter au malus écologique de 8671 euros !

Autre exemple, le BMW X5 xDrive 25d 231 ch qui pèse 2145 kg. Malus au poids de 3460 euros, en plus du malus écologique de 10488 euros !

Volvo XC60 B5 Diesel AWD, 2120 kg : 3210 euros de malus au poids, et 9103 euros de malus au CO2.