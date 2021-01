Série limitée : Nissan Juke Enigma

Nissan JUKE Enigma

Nissan lance la toute première série limitée sur son petit crossover : le Juke Enigma. Et aucun rapport avec le groupe de musique expérimental des années 90.

Basé sur la finition la plus vendue en France, le Juke N-Connecta, le nouveau Juke Enigma est proposé en carrosserie bi-ton blanc Lunaire / toit noir métallisé ou gris Squale / toit noir métallisé. Il dispose en série de jantes alliage 19″ Akari noires, et aussi de motifs géométriques exclusifs sur les rétroviseurs et les bordures de toit ( voir les photos ci-dessous ).

La grande nouveauté de cette série limitée est la compatibilité avec Amazon Echo. Une connection peut ainsi être mise en place entre Amazon Alexa et le compte NissanConnect Services. Le Juke Enigma devient alors directement connecté à Alexa depuis son domicile. Mais quelle en est l’utilité ? 13 commandes vocales sont disponibles : demander à Alexa d’allumer les phares, d’indiquer l’emplacement de stationnement du véhicule, de connaître l’autonomie en carburant, de vérifier le bon verrouillage des portes ou de calculer la distance parcourue sur une période donnée.

Cette compatibilité sera désormais proposée sur tous les Nissan Juke qui bénéficient de la connectivité NissanConnect Services.

500 exemplaires seront proposés en France, au tarif de 28440 euros. Une seule motorisation au programme : le bloc essence DIG-T de 114 ch avec boîte double embrayage DCT 7. A titre de comparaison, la finition N-connecta avec la même motorisation est facturée 26590 euros. L’écart de 1850 euros se justifie par la présentation exclusive et la dotation enrichie. Le prix demeure tout de même un peu corsé ! Avis aux amateurs…

