Les prix de la nouvelle Dacia Sandero Stepway 2021

nouvelle Dacia Sandero Stepway 2021

Après vous avoir présenté les prix de la nouvelle Dacia Sandero classique, voici le détail des versions et des tarifs des Sandero Stepway 2021.

On retrouve les niveaux 2 et 3 avec les Sandero Stepway Essentiel et Confort : la version d’entrée de gamme Access n’est pas déclinée ici.

Et comme vous allez le voir, les finitions Stepway ont reçu toutes les attentions pour retenir l’attention des clients.

Une Dacia Sandero Stepway Essentiel intéressante

Au niveau des prix, la Sandero Stepway Essentiel débute à 12590 euros avec la motorisation ECO-G 100, soit 1200 euros de plus que la Sandero Essentiel classique. Cet écart de prix ne s’explique que par le look de crossover, puisque la climatisation manuelle est de série ! Sur la version Essentiel classique, il faut ajouter une option à 900 euros. Ce qui réduit finalement à seulement 300 euros le surcoût Stepway avec les éléments suivants en plus : poignées de portes couleur carrosserie, barres de toit noires, calandre chromée, skis avant et arrière chromés sur les boucliers, poignées de maintiens pour les passagers arrière et contour des aérateurs en orange cuivré. Sans oublier les protections des ailes….

Dacia Sandero Stepway Confort

Autre point positif de cette version Dacia Sandero Essentiel : elle donne aussi accès au moteur TCe 90 ch, quand la version Essentiel classique doit se contenter du petit SCe de 65 ch. Le prix est identique à l’autre motorisation GPL, à 12590 euros.

Pour le reste la dotation comprend comme la version normale : limiteur et régulateur de vitesse, prises USB et 12V à l’avant, système audio avec radio DAB et bluetooth, vitres avant électriques, banquette 2/3-1/3, appel d’urgence, détection de pression des pneus…

La Sandero Stepway Confort est facturée 1300 euros de plus que le niveau Essentiel, et toujours 1200 euros de plus que la Sandero Confort classique.

Dacia Sandero Stepway Confort : les barres de toit gris quartz

Par rapport à la Stepway Essentiel, elle ajoute de nombreux équipements : barres de toit gris quartz, rétroviseurs couleur caisse, aérateurs chrome et orange cuivre, poignées d’ouverture de porte chrome satin, volant soft feel, enjoliveurs orange sur l’intérieur des portes avant, aide au parking arrière, rétroviseurs électriques, climatisation automatique, essuie-glaces automatiques, vitres arrière électriques, volant réglable en profondeur, prises 12V à l’arrière, et système Media Display avec écran tactile 8 pouces.

Mais si on compare à une Sandero Confort classique, elle est moins avantageuse que le niveau Stepway Essentiel. Le surcoût Stepway n’est plus de 300 euros mais bien plus : seule la climatisation automatique en option à 240 euros est un gain par rapport à une Confort classique. Soit un surcoût des équipements Stepway à 960 euros.

Notre avis : La Dacia Sandero Stepway Essentiel profite du meilleur rapport prix-équipements de toute la gamme Sandero, c’est le modèle à sélectionner à 12590 euros. Vous pourrez toujours l’agrémenter de quelques équipements complémentaires comme les radars de recul avec caméra pour 400 euros, ou le système Media Display 8″ à 300 euros.

