Essai pneumatique hiver Nokian WR Snowproof

Essai Nokian Snowproof

Depuis la création d’Actu Automobile qui a fêté ses 10 ans l’année dernière, nous avons souvent eu l’occasion de vous proposer des essais de pneumatiques Nokian. La marque finlandaise ne cesse de gagner en notoriété, particulièrement pour ses pneumatiques hiver qui se distinguent par leurs qualités intrinsèques. Rappelons que Nokian dispose d’un centre d’essai à Ivalo en Finlande, au-delà du cercle polaire.

L’hiver dernier, nous avons eu l’occasion de tester le nouveau pneumatique hiver Nokian WR Snowproof, sur une citadine type Peugeot 206+ diesel. Alors certes, avec une monte plutôt étroite en dimensions 175/65 R14, des pneumatiques toutes saisons peuvent être un choix largement suffisant. Mais l’efficacité d’un vrai pneumatique hiver reste malgré tout bien supérieure sur la neige à celle d’un pneu toutes saisons !

Vous l’avez compris : pour plébisciter un pneumatique hiver, celui-ci se doit d’être particulièrement performant. Sinon, à quoi bon s’embêter à changer de pneumatiques deux fois par an ?

Ambiance hivernale pour ce test du Nokian Snowproof

Les points forts du pneu hiver Nokian Snowproof

Nokian met en avant pour ce pneumatique hiver une technologie baptisée « Alpine Sense Grip ».

Le bruit n’est pas oublié non plus, avec la technologie « Silent Sidewall ». Du fait de leur mélange de gomme spécifique, les pneus hiver ont parfois tendance à faire augmenter leur niveau sonore…Rien de tel ici avec un niveau sonore comparable à des pneumatiques été.

Autre spécificité : le témoin d’usure WSI, ici sous la forme d’un flocon vert présent dans la bande de roulement. Lorsqu’il deviendra invisible, il sera temps de changer de pneumatiques !

La bande de roulement du Nokian Snowproof

Du grip, du grip, du grip !

Pour cet essai réalisé dans l’est de la France, nous avons eu l’occasion de rencontrer différentes conditions climatiques.

Sur route sèche, le Nokian Snowproof se comporte très bien. On ne passe pas un hiver entier sur route enneigée, à moins d’habiter au fin fond de la Suède. Il est donc important qu’un pneu hiver soit performant et confortable sur route sèche. C’est notamment dans ces conditions qu’un pneu hiver se révèle généralement plus bruyant qu’un pneu été. Le niveau sonore généré par le Nokian Snowproof est très raisonnable, avec un niveau affiché de 68 dB sur l’étiquetage imposé. Cela le classe comme performant avec une note bien meilleure que la moyenne. Rappelons que chaque écart de 3 dB double le niveau sonore…Et quand on sait que 80 % du bruit généré par une voiture provient de ses pneus, autant ne pas passer outre sur ce paramètre important.

En adhérence sur sol mouillé, le Nokian Snow proof est classé en B sur une notation allant de A à G : une très bonne note ! Effectivement lors de notre essai nous n’avons jamais pu prendre en défaut ce pneumatique. Il est vrai que nous l’avons testé sur une citadine diesel d’une puissance modeste, mais sans pour autant se conter de circuler sur la voie de droite d’une autoroute. Les distances de freinage se sont révélées réduites sur sol mouillé, avec une bande de roulement efficace pour évacuer l’eau et réduire les risques d’aquaplaning.

Comme tout pneumatique hiver Nokian, sur la neige ou sur sol verglacé, le Nokian Snowproof est parfaitement à son aise. La motricité est assurée sans interventions de l’antipatinage, et le grip assuré permet de faire des démarrages en côte sur route enneigée sans aucun problème. Les images de ce test sont réalisées au Ballon d’Alsace, qui dispose d’installations de ski de moyenne montagne. Nous avons pu circuler sur route et également sur des chemins enneigés avec de l’inclinaison, et ce sans rencontrer de difficultés ( voir photos ). Le freinage sur neige à vitesse réduite ( moins de 50 km/h ) n’a pas non plus posé problème avec des distances très correctes.

Le comportement global et la stabilité sur neige étaient d’un très bon niveau, nous avons également été confiants lors de parcours sur chaussée verglacée.

Nokian Snowproof

Des Nokian Snowproof dans toutes les dimensions !

Ici nous avons testé les Nokian Snowproof dans leur plus petit diamètre, en 14″. Mais ils sont également proposés jusqu’à 20″ ! Ce pneumatique voulu premium par la marque Nokian pourra ainsi trouver sa place sur de nombreux modèles, et notamment les modèles hybrides et électriques.

Nokian Snowproof

Bilan de l’essai du Nokian Snowproof

Une fois encore, nous avons été convaincus par un pneumatique hiver Nokian. Le Nokian Snowproof est sécurisant, que ce soit sur route sèche, mouillée ou enneigée. Nous avons également apprécié son niveau de bruit très raisonnable. Dans les mêmes conditions et particulièrement sur neige et sur route verglacée, un pneumatique toutes saisons n’aurait pas été aussi sécurisant et performant. Ce nouveau pneu n’a pas fait augmenter la consommation de carburant par rapport à des pneumatiques été, il est noté C au niveau de l’étiquetage obligatoire.

Nokian Snowproof

Nokian Snowproof

Nokian Snowproof