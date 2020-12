Suzuki Swace : le nouveau break venu d’ailleurs

Suzuki Swace

La gamme Suzuki va s’élargir en 2021 avec l’arrivée de deux nouveaux modèles : le SUV Across, et le break compact Swace. Ces deux modèles sont directement fournis par Toyota dans le cadre d’un partenariat entre les deux marques. Si le Suzuki Across est directement issu du Toyota RAV 4, le break Swace correspond à une Toyota Corolla Touring Sports rebadgée. Suzuki n’a donc pas retenu l’offre berline, ni la motorisation hybride 2.0 de 184 ch. Mais cela permet à la marque japonaise de disposer dans sa gamme d’un break compact, une offre complémentaire à ses nombreux SUV.

Esthétiquement vous aurez du mal à distinguer cette Swace d’une Corolla, les différences étant subtiles. La Swace s’en démarque hormis son logo par un bouclier avant spécifique, au dessin moins tarabiscoté que celui de la Corolla. De profil, les deux modèles sont similaires. A l’arrière là encore ce sont les badge et logo qui permettront de distinguer la Swace d’une Corolla.

Suzuki a retenu une palette de 7 coloris, un peu moins que dans la Corolla qui conserve par exemple l’exclusivité du rouge intense.

Les points forts de cette nouvelle Swace reposent sur son habitabilité, son volume de coffre, sa fiabilité logiquement élevée et son niveau d’équipement très complet.

Les prix de la nouvelle Suzuki Swace

Elle sera uniquement proposée avec la motorisation 1.8 hybride de Toyota, avec une gamme restreinte. Il y a en effet deux seules versions : Privilège à 29550 euros et Pack à 31050 euros. Chez Toyota, la Corolla Touring Sports finition Design est affichée à 31050 euros.

Suzuki attaque donc à 1500 euros de moins, et propose également déjà une offre de remise de 3000 euros pour le lancement de ce nouveau modèle dont les commandes sont ouvertes.

Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir l’essai de cette nouvelle Suzuki Swace sur Actu Automobile.

