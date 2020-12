Les prix et la gamme de la nouvelle Dacia Sandero

Voici le détail de la gamme et des prix de la nouvelle Dacia Sandero classique, hors Stepway.

La Dacia Sandero Access : toujours cheap mais mieux dotée

La gamme classique se compose de trois finitions : Access, Essentiel et Confort. Et les prix augmentent par rapport à la précédente génération, puisque l’entrée de gamme Sandero Access SCe 65 est facturée 8690 euros. Et toujours impossible de sélectionner ce premier prix pour ajouter quelques équipements sympas : seule la roue de secours est proposée en option !

Cette finition Access reste cheap, avec des boucliers qui ne sont pas peints couleur carrosserie, tout comme les rétroviseurs et les poignées de portes.

Mais en dehors de l’aspect extérieur, la dotation progresse avec de série : vitres avant électriques, direction assistée, prise USB, volant réglable en hauteur, ordinateur de bord, limiteur de vitesse, détection de pression des pneus, appel d’urgence, Stop & Start.

Dacia Sandero Essentiel : le coeur de gamme dès 9890 euros

Il faut ensuite ajouter 1200 euros pour s’offrir la finition Essentiel, qui se démarque extérieurement par ses boucliers couleur carrosserie. L’équipement progresse avec la banquette 2/3-1/3, le régulateur de vitesse, les projecteurs antibrouillard, la condamnation centralisée avec télécommande HF, et le système Media Control avec radio DAB, 2 haut-parleurs et système bluetooth. Mais même en approchant des 10.000 euros, la climatisation manuelle n’est pas de série. Fort heureusement l’option est disponible, pour 900 euros. Les options comptent également le système audio 4 haut-parleurs avec écran tactile, ou encore les radars de recul avec caméra de recul.

Cette version est donc mieux dotée mais encore très incomplète, alors que les prix atteignent 11390 euros avec la motorisation ECO-G 100.

Dacia Sandero Confort : de 11190 à 14090 euros

Au sommet de la gamme classique, la Dacia Sandero Confort est facturée 1300 euros de plus que le niveau précédent. Elle donne également accès au moteur TCe 90 ch, avec boîte manuelle ou boîte CVT à des prix de 12690 euros et 14090 euros.

La finition Confort s’embourgeoise avec une calandre chromée, des rétroviseurs et des poignées de portes couleur carrosserie. A l’intérieur, les poignées de portes chrome satin et le volant soft feel apportent un petit plus. Et il faut accéder à ce troisième niveau pour que les rétroviseurs soient enfin électriques ! La climatisation manuelle est également de série, et s’accompagne d’autres éléments de confort comme les essuie-glaces automatiques, les vitres arrière électriques, et le système Media Display 8 avec écran tactile 8 pouces.

Laquelle choisir ?

Avec une gamme réduite à 3 finitions, on pourrait croire que le coeur de gamme Essentiel est le meilleur compromis. Mais pour nous ce n’est pas le cas.

On peut en effet acheter une Dacia Sandero pour s’offrir la voiture neuve la moins chère proposée sur le marché : à ce compte là, c’est la version Access Sce 75 qui s’impose. Le second choix correspond à une Sandero correctement équipée et donc climatisée, et c’est une finition Confort qui devient alors naturellement la meilleure solution, plutôt qu’une Sandero Essentiel dotée d’une clim facturée 900 euros de plus. L’écart de prix devient trop faible ( 400 euros ) pour ne pas vouloir profiter de tous les petits plus de la finition la plus haute. En termes de motorisations, nous vous conseillons sur cette finition d’opter pour le moteur TCe 90 qui apporte plus de brio que le SCe 65 du fait de son turbo et de sa puissance nettement supérieure.

Nous reviendrons prochainement sur la gamme de la Sandero Stepway, qui devrait intéresser beaucoup d’acheteurs avec son aspect baroudeur.