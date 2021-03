Le Volkswagen Tiguan 2021 devient moins cher

Nouveau Tiguan

Le SUV Volkswagen Tiguan restylé sera désormais moins cher. En dessous de la finition d’entrée de gamme Life, Volkswagen lance une nouvelle finition de base « Tiguan« , et pour les professionnels, une finition « Business ».

Cela permet de baisser le prix du nouveau Tiguan à « seulement » 32210 euros, ce qui représente 2000 euros de moins que la version Life. A ce tarif me direz-vous, que restera-t-il en équipements de série ?

Extérieurement, la présentation de ce Volkswagen Tiguan moins cher se défend tout à fait avec des projecteurs LED avec allumage automatique, des rampes de pavillon noires, et des jantes alliage 17″ Montana. De nombreux équipements bien pratiques au quotidien sont également de la partie : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, réglables électriques avec fonction dégivrage, radars de parking avant et arrière, écran couleur tactile 8’’ Ready 2 Discover’, et App-Connect sans-fil.

Les aides à la conduite ne sont pas non plus oubliées avec l’aide au freinage d’urgence ‘Front Assist’, l’aide au maintien dans la voie ‘Lane Assist’, le détecteur d’angle mort ‘Side Assist’ et le régulateur de vitesse adaptatif ‘ACC’.

Et cette finition plutôt bien équipée sera proposée avec plusieurs motorisations, que ce soit en essence ou en diesel. Les acheteurs auront le choix entre les moteurs 1.5 TSI 130 ch BMV et 1.5 TSI 150 ch BMV et la motorisation diesel 2.0 TDI 150 ch en BMV ou DSG.

Que reste-t-il à la version Life ? Quelques équipements en plus, comme les vitres arrière surteintées ou l’éclairage d’ambiance.

Le nouveau Tiguan de profil

Pour les entreprises, la Tiguan Business s’affiche à 33460 euros, c’est 2500 euros de moins que la version Life Business. Elle reprend les équipements de la finition Tiguan, et ajoute le système de navigation Discover Media, la caméra de recul et une roue de secours allégée avec plancher de coffre modulable. Cette version devrait largement séduire les gestionnaires de flottes !