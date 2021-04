Toyota bZ4X Concept : de série en 2022

Toyota bZ4X Concept

Toyota nous présente un nouveau concept-car de SUV électrique, le bZ4X Concept.

Basé sur la nouvelle plate-forme modulaire e-TNGA conçue et optimisée pour les véhicules électriques, le bZ4X Concept fait référence à la volonté d’aller au-delà du zéro émission ( bZ4X pour beyond Zero ). Vous pouvez observer de près ce concept, qui préfigure un futur modèle conçu en partenariat avec Subaru. La transmission intégrale sera donc de mise pour ce SUV électrique de taille moyenne dont la commercialisation interviendra en 2022.

Le style de ce concept est dynamique, avec de nombreux détails dans l’air du temps comme la ligne lumineuse qui relie les feux arrière. De trois quarts arrière, on ne peut s’empêcher de penser que ce modèle irait également très bien sous logo Lexus. Vu de face, le concept bZ4X présente une calandre fermée dédiée aux nombreux capteurs.

Toyota bZ4X Concept

Parmi les originalités techniques, ce futur SUV Toyota embarque un système de recharge solaire qui devrait profiter à l’autonomie.

Autre élément technique innovant : une direction « steer-by-wire » à commande électrique, qui a permis de revoir totalement le concept de volant. La commande qui le remplace est à la fois design et étonnante.

Toyota promet également une habitabilité intérieure intéressante, avec des places arrière dignes d’une berline du segment D. Le volume intérieur profite d’un empattement long et de roues implantées dans les coins.

Ce futur Toyota bZ4X viendra concurrencer en Europe le Volkswagen ID.4.

