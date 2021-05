Les prix du Renault Captur 2021 en augmentation

Nouveau Renault Captur Intens

La gamme du Renault Captur évolue sans cesse. Après la disparition des moteurs diesel, l’arrivée de la version hybride rechargeable, ce sont ensuite les Captur RS Line et E-TECH non rechargeable qui ont été ajoutés au catalogue.

Cette fois-ci, les nouvelles sont moins engageantes puisqu’il s’agit d’une hausse de tarifs. Il faut dire que dans un contexte de pénurie de composants électroniques, entre autres, et de baisse de ventes, l’industrie automobile souffre. Pour s’offrir un nouveau Captur, il va falloir passer à la caisse. Les prix vont ainsi augmenter entre 150 et 500 euros selon les versions.

En prix de base, le Renault Captur Zen TCe 90 BVM s’affiche à 21950 euros, soit 200 euros de plus. Il est plus cher, mais son positionnement reste inférieur de 750 euros au Peugeot 2008, son plus gros concurrent.

La version TCe 140 MHEV Initiale Paris, la plus haut de gamme, est affichée à 31950 euros.

En hybride, le nouveau Captur E-TECH 145 augmente de 500 euros pour les finitions Zen et Business. Il est désormais accessible à partir de 27500 euros. Facturé à partir de 34850 euros, le Captur E-TECH 160 hybride rechargeable ne change pas ses tarifs.