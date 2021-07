Volkswagen Golf R SW 2021 : le break de 320 ch !

Volkswagen Golf R SW 2021

Volkswagen lève le voile sur sa nouvelle Golf R SW, la plus puissante jamais produite. Celle-ci reprend logiquement les points fort de la Golf R 2021 présentée fin 2020. Avec notamment un 2.0 turbocompressé de 320 ch, et un mode Drift !

Plus lourde que la berline, la Golf R SW lui rend deux dixièmes au 0 à 100 km/h, et se contente donc du temps de la Golf 6 R avec 4,9 s. Ce qui pour un break est évidemment déjà fort sympathique. Conforme à la norme EU6 AP, ce moteur de la famille EA888 développe un couple de 420 Nm, soit 20 Nm de plus qu’avant.

Dynamique, la nouvelle Golf R SW a bénéficié d’une mise au point réalisée en partie sur la fameuse Nordschleife du Nürburgring. Elle dispose de la transmission intégrale 4MOTION avec vectorisation du couple R Performance. Cela permet de répartir le couple entre les deux roues arrière pour une meilleure efficacité dans les courbes. Les concepteurs n’ont pas oublié d’ajouter un blocage électronique du différentiel (XDS) et le contrôle adaptatif du châssis (DCC).

Volkswagen Golf R SW 2021

La carrosserie break n’ajoute pas que du coffre à cette Golf 8 R, puisque l’empattement est supérieur de 66 mm à la berline. Ce qui profite à l’espace aux jambes à l’arrière avec près de 4 cm supplémentaires. Si vous avez de grands ados, le break s’impose !

Côté coffre, le volume de 611 litres peut passer à 1642 litres une fois les sièges arrière rabattus. Autre point fort de ce break, une boule d’attelage qui autorise un poids tracté freiné admissible de 1,9 t et une charge d’appui de 80 kg.

Seules trois teintes de caisse sont proposées sur cette nouvelle sportive : Bleu Lapiz métallisé, Blanc pur, et Noir intense effet perlé. Les clients apprécieront les quatre sorties d’échappement chromées qui donnent tout de suite une certaine image, tout comme le bouclier avant spécifique, les jupes latérales et les jantes très aériennes.

Cette nouvelle Golf R SW demeure l’une des seules de la catégorie, avec sa cousine Cupra Leon Sportstourer.

Détail sur les sorties d’échappement de la Golf R SW

Détail sur la calandre R

Le coffre de la nouvelle Golf SW R

Les sièges avant de la Golf SW R

Le tableau de bord de la Gol R SW

Un break de 320 ch !

Détail sur les jantes avec étriers de freins bleu

Le profil dans la lignée de la génération précédente