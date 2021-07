BMW Série 2 Coupé 2022 : le design change, pas l’esprit

BMW Série 2 Coupé 2022

BMW renouvelle sa Série 2 Coupé, qui arrivera chez nous en 2022. Son design peut sembler étonnant, car il se distingue radicalement de sa grande soeur Série 4 Coupé. A commencer par les naseaux, qui sont applatis, à l’opposé de ceux du Coupé Série 4. Ils sont même moins imposants que sur la Série 1. Que ce soit ses petits blocs optiques, ses ailes galbées ou le design des portières, tout est inédit sur cette nouvelle Série 2 Coupé.

Le profil de ce coupé compact reste dans la veine du modèle actuel, et de la précédente Série 1 Coupé. BMW fait grandir son coupé avec 10 cm de plus en longueur, et 6,4 cm de plus en largeur. Le tout avec une hauteur réduite de près de 3 cm. BMW privilégie sur ce modèle un centre de gravité bas, ainsi qu’une répartition des masses idéale de 50/50. De quoi garantir un dynamisme de haut niveau. Notez aussi qu’il s’agit d’une propulsion arrière, et non d’une traction avant comme la Série 1.

Pour le lancement, la version sportive sera représentée par la BMW M240i xDrive. Elle dispose d’un vrai moteur : un 6 cylindres en ligne dans la plus pure tradition BMW. Avec une puissance délivrée de 374 ch et un couple de 500 Nm transmis aux quatre roues, ce moteur permet à la M240i xDrive de passer de 0 à 100 km/h en tout juste 4,3 s. On image à peine les performances de la future M2 ! Celle-ci devrait surtout se surpasser sur le chapitre dynamique, avec des dispositions particulières pour la piste.

La boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports est de série, et comprend un mode Launch Control et une fonction Sprint pour les dépassements. Différentiel arrière sport M et freins M Sport sont de série, suspensions SelectDrive M avec amortisseurs à pilotage électronique sont en option.

BMW annonce le prix de cette sportive à 59900 euros. Mais les prix débuteront plus bas : à 41800 euros pour la 220i de 184 ch et 44700 euros pour la 220d de 190 ch. Tarifs qui passent à 46800 euros et 49700 euros pour la finition M Sport. Ces 5 versions représentent la totalité de la gamme qui sera lancée début 2022.

L’arrière de la nouvelle Série 2 Coupé

La face avant de la nouvelle Série 2 Coupé

Gros plan sur un bloc optique

Les naseaux sont plus petits que ceux de la Série 4 Coupé

La nouvelle Série 2 Coupé dans une teinte violette inédite

L’interieur de la Série 2 Coupé, très proche de la Série 1

Les adeptes de drift devraient s’y retrouver

Les sièges avant de la version M240i

Gros plan sur un feu arrière