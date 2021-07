Sport automobile : le vrai coût de la passion

Le sport automobile est un univers qui passionne de nombreuses personnes. Toutefois, les amateurs peuvent être amenés à hésiter ou à se décourager à la vue du coût que peut représenter une telle passion. En plus de l’achat initial du véhicule, l’entretien, la réparation et l’optimisation de ses performances représentent en effet, un budget relativement conséquent qui n’est pas à la portée de tous. Néanmoins, il existe différentes solutions pour minimiser les coûts et profiter pleinement de cette passion sans dépenser une fortune.

La réparation d’une voiture de sport

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour la réparation d’une voiture de sport. Déjà, il faut savoir que le tarif dépend de l’état du véhicule, de l’ampleur et de la gravité des problèmes rencontrés. Cela varie aussi selon le prix des pièces à acheter, du tarif du professionnel en charge de la réparation et des frais de garage. Dans tous les cas, il faut noter que le coût de la réparation d’une voiture de sport est beaucoup plus élevé que celui d’une voiture classique.

L’avantage des sites de vente de pièces détachées automobiles

Pour minimiser les coûts de réparation de votre véhicule, vous pouvez trouver toute une gamme de pièces et accessoires pour le sport automobile sur des sites spécialisés, et ainsi profiter de tarifs intéressants. Il est par exemple possible de trouver des plaquettes de frein race arrière Renault Clio 3 RS/ Megane 2 RS à 91 euros. Bien sûr, vous pouvez faire de bonnes affaires en profitant de promotions, de bons de réduction et de points de fidélité.

La recherche sur ces sites spécialisés est relativement simple. Les produits sont classés par rubrique (moteur et transmission, liaison au sol et freinage, etc.) et les pièces spécifiques sont placées dans les sous-catégories. Vous avez également la possibilité d’effectuer une recherche par véhicule en introduisant la marque, le modèle, le type, la version et l’année de votre voiture dans les champs dédiés. Par ailleurs, certains sites proposent une facilité de paiement. Ce dernier peut se faire en 3 ou 4 fois, selon les convenances. En cas d’erreur de coloris, de taille ou de produit, vous pouvez généralement retourner la pièce détachée gratuitement. Vous pourrez aussi profiter d’un service de livraison gratuit et illimité tout au long de l’année. Certains sites proposent même de vous livrer le lendemain si vous commandez avant 11 h.

La réparation la moins onéreuse

Si vous maîtrisez la mécanique auto, vous pouvez vous procurer des équipements et produits dédiés de qualité sur le net (coffret à sertir tuyau de frein, jeu de clés de réglage pour Combiné fileté, collier à segment, douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage, démonte-pneu, etc.) et procéder vous-même à la réparation nécessaire. Ce processus requiert bien entendu une parfaite maîtrise des fondamentaux de la mécanique et l’utilisation d’un équipement adéquat.

L’entretien d’une voiture sportive

Les professionnels et les passionnés du sport automobile savent qu’un entretien régulier et minutieux du véhicule est indispensable pour garantir leur sécurité, leur confort de conduite et les performances de l’automobile. De nombreux problèmes peuvent être évités avec une révision et un entretien régulier. Pendant ces opérations, il est primordial d’accorder une attention particulière à l’usure des pièces. En effet, la plupart des problèmes rencontrés sur les voitures sont généralement causés par le mauvais état de ces dernières.

Parmi les éléments les plus importants à vérifier figure l’état des pneus. Ces derniers sont particulièrement mis à rude épreuve lors des conduites sur piste. Il n’est pas rare de constater une usure prématurée et des déformations sur les pneus. Cela peut même s’aggraver en cas de sous-pression ou de surpression. Dans le pire des cas, les pneus peuvent éclater. Dans cette optique, la vérification de la pression des pneumatiques est primordiale pour votre sécurité. Et si les pneus sont déjà endommagés, il convient de les remplacer au plus vite.

Il est également important de noter que la conduite sportive requiert un système de freinage en excellent état, en particulier les plaquettes de frein. Vérifier régulièrement leur état d’usure est capital pour ne pas finir dans le décor au premier virage.

Par ailleurs, le démarrage d’un moteur d’une voiture sportive nécessite beaucoup d’énergie. Pour éviter les problèmes de démarrage, il est essentiel de mettre du carburant de qualité et de veiller au bon état de la batterie. Un problème d’injecteur ou d’alternateur peut également être à l’origine d’un moteur qui ne démarre pas ou d’un véhicule qui broute.

Qu’il s’agisse d’une voiture de sport ou non, la courroie de distribution fait partie des pièces les plus critiques. Il est essentiel de la remplacer régulièrement suivant les recommandations du constructeur. Attendre la casse risquerait d’empirer les choses et d’entraîner le remplacement du bloc moteur, ce qui représente d’importantes dépenses.

Pour préserver l’aspect esthétique de votre voiture de sport, vous devez apporter un soin particulier à sa carrosserie. Il est conseillé d’effectuer le lavage à la main avec des produits dédiés pour ne pas agresser la couleur.

L’optimisation des performances d’une voiture de sport

Tout comme l’entretien et la réparation, l’optimisation des performances d’une voiture de sport est un enjeu capital pour tous les propriétaires passionnés. L’atteinte des objectifs souhaités requiert souvent un certain investissement en matériel. En effet, vous pourrez avoir besoin de nombreux équipements, pièces et accessoires pour augmenter les performances de votre véhicule.

Pour accroître la puissance du moteur de façon notable, il vous faut par exemple un turbocompresseur. L’installation de ce dispositif permet d’augmenter la quantité d’air dans les cylindres, optimisant ainsi la combustion interne du moteur. Vous pourrez également avoir besoin d’un filtre à air sport pour éviter l’encrassement rapide du moteur. Plus résistante, plus durable et plus étanche qu’un modèle classique, cette pièce vous permet de profiter d’un gain de flux d’air de 30 à 40%, ce qui optimise la combustion du mélange air/carburant. Le prix des filtres à air sport varie de 8,18 à 219,60 euros selon les modèles.

La mise en place d’une durite en silicone est également recommandée pour augmenter les performances d’un véhicule de sport. C’est une pièce essentielle au bon fonctionnement du circuit de refroidissement dans les différents éléments du moteur. Il est possible de trouver des durites en silicone à partir de 13,50 euros sur le marché.

En dehors des pièces et accessoires du véhicule, vous devez vous équiper de façon spécifiquement pour la conduite sur piste. Dans cette optique, de nombreux sites d’e-commerce dédiés proposent des articles d’habillement, des équipements de sécurité et des accessoires de communication pour les pilotes de course.