Comment les voitures de luxe se sont-elles adaptées aux nouvelles normes automobiles ?

Avec l’essor de Tesla et son modèle X, la Stradale de Ferrari avec son moteur hybride mais également l’annonce de Lamborghini sur l’électrification de certaines gammes, la décennie à venir s’annonce pleine de changements !

L’évolution des moteurs

Les constructeurs ont su au fil des années développer des moteurs à la sonorité unique et reconnaissable par tous. C’est de par les nouvelles normes concernant les nuisances sonores que les marques ont été poussées à modifier la conception de certains modèles mythiques pour pouvoir s’adapter et suivre les règles. Nous pensons notamment au rugissement caractéristique de certaines Porsche qui disparaissent avec le passage à l’électrique. Un grand nombre de constructeurs ont d’ailleurs dû ajouter des enceintes reproduisant le bruit iconique de certains moteurs pour garder leur identité !

La puissance des moteurs

L’histoire de l’automobile a été marquée par des moteurs plus agressifs les uns que les autres développant des puissances démesurées. Si certaines voitures étaient réservées à la compétition, d’autres, toutes aussi puissantes, étaient homologuées pour la route. Avec les nouvelles normes de sécurité routière et l’évolution des technologies, ces voitures ne sont plus produites aujourd’hui. Les constructeurs ont dû s’adapter pour proposer à leur clientèle des voitures plus sécurisées pour la route tout en gardant le côté plaisir d’un moteur puissant. En plus de la performance des moteurs, ce sont aussi les émissions de CO2 qui doivent drastiquement baisser pour laisser place à des moteurs moins polluants.

Le design et l’évolution des normes de sécurité

Des courbes voluptueuses de Porsche aux arêtes agressives de Lamborghini, toutes les marques se distinguent par un design unique. Depuis les années 80, les normes en termes de sécurité ont grandement évolué. Les constructeurs ont modifié considérablement les intérieurs et extérieurs des véhicules qui doivent suivre des critères de plus en plus drastiques. Cependant, nombre de marques ont su conserver ce qui fait leur singularité : le design, la performance, le confort et bien entendu la technologie.

Les supercars d’hier avec leur puissance et leur conduite musclée sont loin de celles d’aujourd’hui équipées totalement d’électronique. Néanmoins pour pouvoir survivre, tous se sont adaptés et ont innové. La force de ces constructeurs c’est cet éternel envie de faire vivre l’esprit de la marque à travers le temps. Tout ça sans toucher à l’essence même de ce qui fait leur réputation.

L’avis de l’expert

Nous avons demandé à Mehmet du garage PSR ce qui, selon lui, avait changé depuis que l’État a intensifié ses normes automobiles. Pour Mehmet, les voitures d’hier ne pourront jamais être produites de la même manière qu’aujourd’hui. Les normes ont tellement fait évoluer les voitures qu’il est quasiment impossible de retrouver le charme de l’ancien dans des nouveaux modèles. Toujours de son témoignage, même si les normes se durcissent, la prouesse des constructeurs réside dans leurs capacités d’adaptation à toujours innover tout en gardant l’esprit d’il y a 30 ans. Ces anciennes voitures deviennent rares. Il faut donc dénicher au plus vite les bonnes affaires ! Le conseil de Mehmet est de garder un œil sur ces modèles mythiques qui ont fait la réputation de certains constructeurs ! Retrouvez les informations du garage de Mehmet sur https://www.psr-performance.com/ ainsi que sur son instagram https://www.instagram.com/mehmet_o_g/