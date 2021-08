Audi skysphere concept : GT à taille variable

Audi skysphere concept

Pour ce mois d’août, Audi nous offre une belle surprise sous la forme d’un concept car assez spectaculaire : le Skysphere concept. Ce cabriolet deux places élégant et racé est bien évidemment propulsé par un moteur électrique. Avec une longueur de 4,94 m, ce concept est bien loin d’un roadster comme le TT. Mais il s’agit de la longueur en configuration sport : cette voiture peut en effet s’étirer jusqu’à 5,19 m en mode GT !

Tout passe par l’empattement entre les roues, qui est variable. Un système étonnant, grâce à des moteurs électriques et un mécanisme sophistiqué avec des éléments de carrosserie et de châssis qui glissent les uns dans les autres ! Evidemment coûteux, complexe et pas forcément parfait pour les crash-tests. Ce dispositif a peu de chances de voir le jour dans les prochaines années…

La face avant est typiquement Audi avec sa calandre Singleframe. L’arrière lui est plus baroque, avec une étonnante surface de LED à commande numérique qui traverse toute la largeur de la voiture.

Au niveau motorisation, un puissant bloc électrique délivre jusqu’à 632 ch pour un couple de 750 Nm. Il est directement placé sur le train arrière, ce qui joue sur une répartition des masses qui favorise l’arrière avec 60 % du poids total de 1800 kg.

Rien d’extravagant en revanche niveau autonomie, avec une batterie de 80 kWh qui permet de rouler jusqu’à 500 km en mode eco GT. Une valeur réaliste, et même curieusement raisonnable au vu de l’engin !

La conduite autonome de niveau 4 permettra au conducteur de se reposer entièrement dans certaines situations.

Les chanceux pourront admirer cette belle carrosserie à Pebble Beach en Californie. On espère qu’il soit par la suite présenté dans des salons comme Munich.

Comme tout concept assez éloigné des modèles de série, celui-ci ne devrait pas connaitre de suite en production. Il sera en revanche suivi d’autres concepts dans la même lignée, destinés à nous faire rêver même avec une propulsion électrique.

