Le concept Mercedes-Maybach EQS : IAA Munich

Parmi les nouveautés présentées au salon IAA de Munich, le concept Mercedes-Maybach EQS. Un grand SUV luxueux, ou plutôt un salon sur roues avec un habitacle futuriste.

Ce concept préfigure l’arrivée dès 2022 d’un SUV EQS, qui sera ensuite suivi d’une version Maybach. Celle-ci délaisse le black banel de la face avant des autres modèles Mercedes EQ pour une grande calandre aux lames verticales. Les projecteurs sont très réduits, ce qui contraste avec l’énorme calandre. Autre effet de style évocateur : une carrosserie bi-ton, avec non pas seulement un toit peint en noir obsidienne mais également le capot moteur et le haut des ailes avant. Le bas de la carrosserie est peint en rouge zircon, un rouge profond.

Les designers ont créé un SUV avec des lignes douces, sans arêtes, excepté pour la partie basse du bouclier avant. Ce design fluide est à nouveau très en vogue actuellement.

Mercedes utilise la plate-forme modulaire utilisée sur la berline EQS pour ce nouveau modèle. L’autonomie est annoncée pour 600 km, un chiffre réaliste en utilisant une batterie haute capacité. L’aérodynamisme et la hausse de poids ne lui permettent pas d’annoncer jusqu’à 770 km comme pour l’EQS !

Mais c’est bien évidemment dans l’habitacle que le spectacle a lieu, avec un vrai salon pour les deux passagers arrière. Ce modèle s’appréciera bien entendu avec un chauffeur…celui-ci bénéficiera d’une belle planche de bord, avec le MBUX et l’écran Hyperscreen. Cette dalle gigantesque qui mesure jusqu’à 1,40 m combine trois écrans pour l’instrumentation, l’info-divertissement central et l’écran du passager avant.

Pour Mercedes-Maybach, il s’agit de redéfinir les standards du luxe. Car les millionnaires sont de plus en plus jeunes, et il faut donc s’adapter aux attentes d’un nouveau public.

