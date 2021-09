Dacia Jogger : la Sandero 7 places !

Dacia Jogger

Dacia revoit sa stratégie et son offre en voitures familiales. La marque se cherche : après avoir proposé une Logan MCV en 7 places, puis un monospace Lodgy, voici un nouveau modèle, le Jogger.

Ce modèle se veut hybride avec une longueur de break, le volume d’un ludospace et le look d’un SUV. Ce nouveau Dacia Jogger est proposé de base en cinq places, mais propose également deux places supplémentaires au niveau du coffre.

Long de 4,55, ce modèle devient la Dacia la plus longue de la gamme. L’empattement de 2,90 m permet d’afficher une belle habitabilité. Du côté du coffre, le volume de 708 litres en configuration 5 places passe à 160 litres en 7 places.

Esthétiquement, difficile de ne pas voir une sorte de Sandero break dans ce nouveau modèle. Les points communs débutent avec la plate-forme CMF-B, utilisée sur les nouvelles Sandero et Logan. Esthétiquement, la face avant semble tout simplement reprise à la Sandero Stepway. Calandre, bouclier, ski de protection : tout y est ! Elle s’en différencie en revanche de profil, avec des inserts en plastique noir au niveau des ailes avant, un profil de break, des barres de toit noir…

Pour la partie arrière, les designers sont allés sur un autre terrain avec de grands feux horizontaux façon SUV Volvo ! L’ensemble est donc plutôt réussi, et plus valorisant que l’ancienne Logan MCV Stepway lancée en 2017.

Pas de diesel pour le Dacia Jogger !

Pas de diesel au programme, une première chez Dacia ( à part la Spring électrique ). Ce Jogger sera proposé au lancement avec deux moteurs essence, les TCe 110 et ECO-G 100 ch. Autre grande nouveauté : une motorisation hybride sera commercialisée dès 2023. La marque ne précise pas encore de quelle motorisation ni quel niveau de puissance il s’agira.

Dacia Jogger

L’habitacle du Jogger correspond à celui de la Sandero, et en reprend donc la planche de bord qui est assez moderne et bien pensée.

Le plein d’équipements pour le Dacia Jogger

Fini les Dacia sous équipées, désormais le niveau d’équipement peut monter selon les versions : freinage automatique d’urgence ( obligatoire certes ), détecteur d’angles morts, assistance de parking avec caméra de recul, régulateur de vitesses avec commandes au volant, aide au démarrage en côte, écran numérique TFT de 3,5 pouces, Media Display avec écran tacile 8 pouces, Media Nav, cartes mains libres, climatisation automatique…

Pour profiter du maximum d’équipements, il faudra bien entendu sélectionner une finition haute et ajouter quelques options. En série de lancement, le Jogger Extreme affichera un joli look avec des jantes alliage peintes en noir, des skis avant et arrière Gris Mégalithe, ainsi que des stickers Extreme.

Les commandes seront ouvertes en novembre, pour des livraisons qui débutent en février 2022. Les prix du Dacia Jogger ne sont pas encore connus, mais devraient débuter autour de 13000 euros.

Dacia Jogger

Dacia Jogger

Dacia Jogger

Dacia Jogger