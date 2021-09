BMW i Vision Circular : la Série 1 de 2040 !

BMW profite du salon de l’automobile de Munich pour présenter ce nouveau concept car : la BMW i Vision Circular. Une compacte possible pour 2040, axée sur le luxe et la durabilité.

Cette berline 4 portes est bien évidemment électrique, et se veut la plus durable possible dans le domaine de la mobilité premium.

Pour ce concept, il s’agit donc d’utiliser exclusivement des matériaux recyclés, un enjeu majeur pour l’industrie automobile dans les prochaines décennies. Et ce n’est pas qu’une question d’écologie : le coût sans cesse croissant des matières premières joue aussi sa part dans cette réflexion…

C’est donc également le cas de la batterie, qui est à la fois fabriquée à partir de matériaux recyclés, mais est également recyclable.

BMW i Vision Circular

La conception de ce futur modèle répond donc à plusieurs impératifs. Parmi eux, la réduction du nombre de pièces utilisées. Mais cela ne s’arrête pas là, puisque ce modèle renonce à la peinture extérieure, aux traitements chromées, et au cuir.

La durabilité poussée devra aussi encourager les utilisateurs à conserver leur véhicule plus longtemps. Ce qui n’est pas vraiment la norme à l’heure actuelle, avec des modifications continues des produits commercialisés ! Pour moderniser la présentation de son véhicule, il sera possible de faire évoluer les afficheurs intérieur et extérieur. Des panneaux visibles seraient également remplaçables facilement pour customiser son véhicule.

Démonter de nombreuses pièces sera facilité avec un seul outil, et aussi grâce à la suppression de méthodes de fixation comme le collage.

Toutes ses réflexions de travail ont permis d’aboutir à ce concept de voiture circulaire, qui devrait intéresser tous ceux qui ont la fibre écologique. Et aussi ceux qui ont hâte de voir arriver sur la route cette nouvelle génération de voitures !

