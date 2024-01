Volkswagen revoit enfin le prix de son ID.3 à la baisse

Volkswagen ID.3 2024

Les ventes de la gamme électrique ID de Volkswagen ne sont pas au beau fixe, et la brutale fin des aides à l’achat d’une électrique en Allemagne ne vont pas arranger les choses. C’est donc naturellement que Volkswagen va devoir miser sur des marchés où les aides sont encore présentes, comme la France. Pour démarrer 2024, la Volkswagen ID.3 bénéficie d’une nouvelle gamme, avec une baisse des prix. Il était temps…

La nouvelle gamme Volkswagen ID.3 en détail

En 2023, la Volkswagen ID.3 a bouclé une année désastreuse, qui s’est achevée par plusieurs périodes d’interruption de sa production en raison d’une demande insuffisante.

Il était donc logique qu’un repositionnement tarifaire soit effectué, d’autant plus que le facelift a déjà été commercialisé. A ce stade, seuls le prix et le niveau d’équipement peuvent encore décider les acheteurs.

Désormais l’ID.3 de base est constituée de la finition « ID », et voit son prix descendre à 39990 euros. A ce tarif, vous avez droit à une ID.3 Pro avec batterie de 58 kWh, et une puissance de 204 ch. L’équipement de ce premier niveau dispose en série d’un écran d’infotainment 12 pouces avec App-Connect sans fil, du démarrage sans clé Keyless Go, du régulateur de vitesse adaptatif ACC associé au Lane Assist, du Park Pilot, et des projecteurs à LED.

Mais les acheteurs devraient logiquement plébisciter la version ID.3 Pro Life Max, à 40990 euros. Pour 1000 euros de plus, la dotation s’enrichit de la peinture métallisée, des jantes alliage 18″, du Pack Extérieur avec projecteurs IQ. Light Matrix LED et vitres arrière surteintées, du Pack Confort avec système de navigation, climatisation bi-zone ainsi que volant et sièges avant chauffants, et du Pack Assistance comprenant la caméra de recul, le Keyless Access et le Park Assist.

Avouez que pour 1000 euros, ce serait dommage de ne pas passer sur cette version. Volkswagen France annonce un prix en baisse de 2000 euros par rapport à la version Life Plus qui était en promo en décembre dernier, tout en ajoutant la peinture métallisée, le pack confort et le pack extérieur. L’avantage client est de 6470 euros.

A 44310 euros, l’ID.3 Pro S avec batterie de 77 kWh ajoute les jantes alliage 19″ et l’intérieur velours.

La bonne affaire de ce début d’année ?

Alors oui, le rapport prix-équipement de la Volkswagen ID.3 n’a jamais été aussi bien placé. Mais face à la concurrence, qu’en est-il ? Chez MG, la MG 4 Luxury est facturée 35990 euros, et ne donne plus droit à un bonus écologique. L’écart est donc réduit entre les deux compactes.

Chez Renault, la Megane E-TECH EV60 Techno est facturée 44500 euros, avec 220 ch et une batterie de 60 kWh. Son tarif pourrait lui aussi baisser avec l’arrivée du Scénic E-TECH…

Il reste également la Tesla Model 3, facturée 42990 euros mais également privée de bonus.

Mieux positionnée, l’ID.3 peut davantage semer le doute face à une MG4 et une Megane E-TECH. En revanche la Tesla demeure mieux placée quand on regarde son autonomie et ses performances. Cette année 2024, la concurrence va s’intensifier dans les modèles électriques et de nouveaux modèles vont changer la donne. Il peut donc être conseillé d’attendre encore quelques mois pour bénéficier des meilleurs prix.

Volkswagen ID.3 2024