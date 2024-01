Porsche : toutes les nouveautés 2024 à venir

Porsche Panamera 2024

Nouvelle Panamera : présenté au salon de Shangai il y a quelques semaines, la nouvelle génération de Porsche Panamera arrivera cette année dans les concessions françaises. Face à la concurrence électrique en haut de gamme, la Panamera se met à jour avec les dernières technologies. Elle misera sur le confort et l’efficacité avec sa suspension pneumatique à deux soupapes et double chambre avec Porsche Active Suspension Management. La version Turbo E-Hybrid en imposera avec sa puissance de 680 ch, pour un couple moteur de 930 Nm. La vitesse de pointe s’établit à 315 km/h : une vitesse qui laissera sur place les électriques les plus rapides du monde ! En plus de faire un temps de 3,2 s seulement pour le 0 à 100 km/h, cette Panamera Turbo E-Hybrid pourra aussi rouler en tout électrique, avec jusqu’à 90 km d’autonomie. Les allergiques au tout électrique devraient apprécier sa polyvalence…au prix de 192500 euros !

Porsche Macan électrique en tests

Nouveau Macan électrique : la transition électrique se poursuit chez Porsche, avec son premier SUV électrique. Le premier Macan était disponible en essence et en diesel : le second ne le sera qu’en électrique. Basé sur la nouvelle plate-forme PPE qui sera aussi présente sur le futur Audi Q6 e-tron, le nouveau Macan devrait afficher des niveaux de puissance supérieurs à 600 ch pour la version « Turbo ». Qui comme sur la Taycan, n’aura plus de turbo que le nom…Cette nouveauté Porsche sera très attendue en 2024.

Porsche 911 S/T avec l’option Heritage Design Package

911 restylée : le facelift de la 911 est attendu, puisqu’il s’accompagnera d’une évolution technique majeure : le passage à l’hybridation ! Il s’agirait toutefois d’une hybridation légère, et non d’une hybridation rechargeable. Pas de risque de voir cette 911 s’alourdir excessivement, du moins dans l’immédiat. Le Flat Six de 3,8 L de la 992 pourrait profiter de l’expérience en endurance de la Porsche 963. Aucun niveau de puissance n’est encore confirmé, mais il s’agira aussi de réduire autant que possible les rejets de CO2, sans pour autant que la sportivité en souffre.

Porsche Taycan 4S

Tacan restylée : la sportive électrique devrait elle aussi bénéficier d’un facelift. Des prototypes ont déjà été débusqués sur la piste allemande de l’enfer vert, et il serait question d’une version surpuissante qui développe plus de 1000 ch…

Aucun chiffre officiel n’est encore connu, et on espère avoir des nouvelles très prochainement sur celle qui pourrait devenir l’électrique la plus rapide du monde et reprendre sa couronne.