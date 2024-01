Fiat et Abarth : toutes les nouveautés 2024

Au sein de Stellantis, Fiat est une marque importante : c’est d’ailleurs celle qui produit le plus de voitures ! Fiat réalise notamment un joli chiffre d’affaires à l’export, avec des marchés florissants comme l’Amérique du sud. En Europe, la gamme vieillissante sera rafraichie avec l’arrivée de la nouvelle génération de Fiat Panda, et le développement de la gamme 600. Abarth ne sera pas en reste, avec sa première déclinaison du crossover 600 et une version plus puissante de la petite 500e.

Abarth 595e : Actuellement la petite Abarth 500e développe une puissance de 155 ch, ce qui est bien, mais pas top. Fort heureusement une version plus sportive devrait voir le jour en 2024 : une 595e survitaminée, plus à même de pouvoir concurrencer par exemple la future Alpine A290. L’actuelle 500e réalise le 0 à 100 km/h en 7 s : la nouvelle venue devrait plutôt viser les 6 s, voire moins. Quel sera son niveau de puissance ? Les paris sont ouverts !

Abarth 600e : une nouvelle photo très parlante – illustration : X Tomi Design

Abarth 600e : Commercialisé en 2023, le crossover Fiat 600e aura déjà droit à sa version Abarth en 2024. Deux hypothèses se dessinent : le moteur de 156 ch qui entraine les roues avant pourrait être remplacé par un bloc plus puissant, ou secondé par un petit moteur placé sur le train arrière. Cette seconde configuration serait intéressante avec une motricité sur 4 roues !

Nouvelle Fiat Panda 2024

Fiat Panda : Cette petite italienne va faire peau neuve en 2024, et utilisera la plate-forme et les motorisations de la nouvelle Citroën C3. Positionnée en « entry », la Fiat Panda sera l’un des modèles électriques les moins chers de 2024. Elle devrait donc être proposée avec deux niveaux de puissance en électrique : 83 ch et 113 ch. Son autonomie maximale sera de 320 km avec la plus grosse batterie LFP, alors que la version de base se contentera ensuite d’une autonomie de 200 à 240 km. Le prix de départ de la version électrique sera placé à moins de 20000 euros. Stellantis étant friand des offres multi-énergies, la Panda 2024 devrait aussi être proposée rapidement en thermique avec notamment la nouvelle motorisation hybride de 100 ch.

Fiat 600e

Fiat 600 Hybrid : Ce nouveau crossover cousin des Peugeot 2008 et Jeep Avenger a été commercialisé en 2023 en électrique. Cette année, la gamme s’étendra au thermique avec la motorisation hybride de 136 ch, qui comprend un 3 cylindres 1.2 et une boite de vitesses électrifiée e-DCS6.