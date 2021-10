Série limitée : Renault Twingo Urban Night X

La petite Renault Twingo se décline dans une nouvelle série limitée baptisée Twingo Urban Night. Basée sur la Twingo Intens, elle joue sur la présentation extérieure et l’ambiance intérieure.

Bon point : Renault la propose à la fois avec le petit moteur essence Sce 65 ch à partir de 17300 euros, et en électrique E-Tech à partir de 26650 euros. ( hors bonus écolo ! )

Série limitée : Renault Twingo Urban Night

Extérieurement, la présentation s’enrichit des jantes en alliage 16 » noires brillantes, de la signature « Urban Night X » sur les coques de rétroviseurs, et d’un marquage blanc sur la calandre.

Les clients ont le choix entre quatre teintes de caisse : Blanc Cristal, Blanc Quartz, Gris Lunaire et Noir Etoilé. A cela s’ajoute un stripping, light sur le pilier C uniquement, ou bien premium qui recouvre le toit et les portes arrière. Ce stripping est disponible en clair ou en foncé, afin de contraster avec la couleur carrosserie.

Dans l’habitacle de cette Twingo Urban Night, des décors noir brillant agrémentent la planche de bord, qui comprend un marquage Urban Night X. Les sièges sont noirs, avec liseré blanc et signature » Urban Night X « .

L’équipement de série est complet avec un chargeur de smartphone à induction, la caméra de recul, la navigation…

Plusieurs options sont disponibles : le toit ouvrant à 1100 euros, les sièges chauffants à 250 euros, le stripping pack premium à 300 euros, ou encore le câble de recharge supplémentaire pour la version électrique à 300 euros.

