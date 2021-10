Nouvelle offre de location longue durée OpenLease chez BMW Mini

BMW et Mini misent depuis des années sur la location longue durée pur augmenter les ventes de leurs modèles. Et cette formule fonctionne, d’autant plus que BMW par exemple parvient à proposer des loyers attractifs en location. Même si le prix d’une BMW est par exemple supérieur à celui de son équivalent chez Peugeot, la valeur résiduelle entre en compte dans le calcul des loyers. Donc comme la décôte d’une BMW est plus faible que celle d’une Peugeot, cela permet à la marque de proposer des tarifs avantageux en location longue durée.

Et comme cela fonctionne du côté des clients, BMW Finance va plus loin en faisant évoluer son offre avec « OpenLease ». Cette formule conçue pour les particuliers permet d’apporter de la flexibilité : il devient possible de modifier son contrat une fois par an et sans frais, dès le treizième mois. Il ne s’agit pas de rendre sa Série 1 pour une Série 3, mais de réduire ou de rallonger la durée de contrat, ou encore de faire évoluer le kilométrage par tranche de 5000 km. De quoi rassurer les clients avant la signature…

L’offre OpenLease est proposée sur toute la gamme Mini, et sur un certains nombre de modèles BMW : BMW Série 1, BMW Série 2 (Gran Coupé, Active Tourer, Gran Tourer), BMW X1, BMW X2, BMW i3, BMW iX3, BMW i4 et BMW iX.

Exemple d’offre lancé du coté de Mini pour une Mini électrique : l’offre Flexibility by Mini à partir de 375 euros par mois, sans apport, avec service OpenCare pour l’entretien et l’assistance, mais aussi le service OpenSwap et la protection financière. OpenSwap permet de bénéficier 20 jours par an d’une Série 3 : pratique pour celui qui voudrait rouler par exemple en Mini électrique au quotidien, et s’offrir des roadtrip en Série 3.