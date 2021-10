Nouvelle Ford Focus : un restyling pour 2022

Nouvelle Ford Focus

La Ford Focus 2022 s’offre un restyling complet, avec un nouveau visage. Les designers Ford ont redressé le capot avant, désormais plus horizontal, redessiné les projecteurs à LED, et aussi réhaussé la calandre qui est élargie. Ces modifications concernent tout autant les versions standard et l’ensemble des carrosseries que la sportive ST. A l’arrière en revanche, peu de changements avec le même bouclier arrière et des feux arrière légèrement assombris sur la Focus 5 portes.

Ce ne sera pas de trop pour affronter sur le marché européen la Golf 8, la nouvelle Peugeot 308 ainsi que la nouvelle Opel Astra.

Ford est toujours porté sur son fameux système SYNC, et décline ici sa technologie SYNC 4 de nouvelle génération. Déjà proposée sur la Mustang Mach-E, celle-ci comprend une commande vocale qui reconnait le langage naturel, une navigation connectée au Cloud, les mises à jour logicielles sans fil Ford Power-Up, et un grand écran de 13,2 pouces.

Sous le capot pas de gros changement, si ce n’est l’arrivée d’une boite automatique optionnelle sur les moteurs EcoBoost Hybrid. Cette transmission Powershift à double embrayage compte 7 rapports, et comprend les palettes au volant sur la finition ST Line. Alternative à l’essence, le moteur Ecoboost 3 cylindres 1.0 est également proposé avec la compatibilité E85.

Ford n’abandonne pas le diesel, puisque la gamme comprend une Ford Focus 120 ch 1.5l EcoBlue, ainsi qu’une version dégonflée à 95 ch.

La gamme conserve les niveaux de finition Titanium, ST-Line et Active, ainsi que les packs X et Vignale.

Au sommet de la gamme, la Ford Focus ST reste fidèle au quatre cylindres 2.3 Ecoboost de 280 ch. Celle-ci profite de la nouvelle face avant, ainsi que de nouveaux sièges baquet qui ne sont plus signés Recaro mais Ford Performance. Sans oublier la teinte Vert Mean, et de nouvelles jantes alliage.

Les prix de la nouvelle Ford Focus 2022 ne sont pas encore connus, mais devraient débuter autour de 26000 euros.

Ford Focus 2022

