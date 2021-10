Test WRC 10 sur PS5

La simulation WRC est de retour avec son dixième épisode, que nous avons testé sur PS5. Il ne s’agit pas du premier épisode sur cette nouvelle console, puisque WRC9 était déjà disponible. Ce qui nous fait deux épisodes WRC en moins d’un an sur une console que tout le monde n’a pas encore pu acheter ! Mais les stocks reviennent de plus en plus souvent, fort heureusement.

Cette simulation de rallye de référence nous revient avec les dernières voitures du championnat du monde, mais aussi un contenu enrichi avec de nombreuses voitures mythiques.

Un contenu riche pour un épisode anniversaire

Développé par Kylotonn Racing, WRC 10 propose un contenu complet avec : 52 équipes officielles, 120 spéciales, et 6 rallyes historiques. La licence a commencé en 2001 sur Playstation 2, le titre a fait du chemin depuis une vingtaine d’années.

Car il s’agit d’un épisode anniversaire qui fête non seulement les 10 ans du jeu WRC, mais aussi les 50 ans du championnat du monde des rallyes.

Pas de surprises dans les menus, qui sont assez similaires au dernier épisode WRC 9. On peut choisir entre le mode carrière, la partie rapide, une saison complète, ou encore aller s’amuser sur l’éditeur de livrée pour personnaliser sa voiture. Le mode carrière est forcément celui qui permettra d’enclencher le plus d’heures de jeu, afin de progresser avec de la motivation.

Du côté des voitures, peu de nouveautés car peu de constructeurs usine se sont lancés dernièrement. Mais le show-room est tout de même très large avec de nombreux modèles mythiques.

Dans les anciens modèles de légende, on retrouve avec plaisir la Peugeot 205 Turbo 16 evo 1 et Evo 2, l’A110 Berlinette, la Lancia Stratos, l’Audi Quattro, la Delta HF Integrale Evoluzione, la Toyota Celica GT4, la Citroën Xsara WRC, la Focus RS, mais aussi des plus modernes comme la DS 3 WRC ou la Polo R WRC.

Dans les voitures bonus, quelques voitures comme la 911 GT3 RS R-GT, la C3 WRC, ou encore la Proton Iriz Rally2.

Car le mode 50 ème anniversaire nous permet d’aller taquiner le chrono sur 15 spéciales de légende : difficile de ne pas vouloir aller passer du temps dans ce mode avec les champions du monde de l’époque. Comme par exemple Stig Blomqvist, champion du monde en 1984 sur Audi Quattro et que nous avons eu l’honneur de rencontrer en Suède il y a quelques années lors des essais Audi S1 et S3 Cabriolet.

Notre avis sur WRC 10

Cet épisode de WRC 10 est dans la continuité du précédent, on ne s’attendait évidemment pas à de grosses surprises, mais quand même à plus d’évolutions.

Les graphismes sont de qualité mais on aurait attendu davantage de progrès entre un WRC 9 sur PS4 et ce WRC 10 sur PS5. En revanche les progrès sont vraiment bien présents avec la manette de PS5 Dualsense qui retranscrit vraiment mieux le rendu sonore de l’intérieur de la voiture et les vibrations générées par exemple par les graviers projetés sous le châssis.

Les sensations progressent donc, et c’est tant mieux car le niveau de plaisir augmente finalement malgré un rendu visuel qui évolue peu. Le rendu sonore est vraiment très bon, avec une retranscription qui est fidèle à la sonorité de chaque voiture.

Pour les fans de jeux de rallye, il serait donc dommage de rester sur PS4 pour ne pas profiter de ces progrès, et aussi de cette édition anniversaire très complète.

L’année prochaine le dévelppeur Kylotonn nous proposera un WRC 11 en forme de bouquet final, avant de rendre les clés de la licence à Codemasters. Voilà qui donne envie de surveiller la suite, pour voir comment va s’opérer cette transition !

