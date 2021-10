Révision auto : faut-il la faire en concession ?

Révision auto

L’entretien d’une voiture est indispensable pour éviter les pannes et prolonger la durée de vie autant que possible. Beaucoup de spécialistes affirment même qu’il vaut mieux avoir une voiture qui roule beaucoup mais avec un entretien très régulier, plutôt qu’une voiture qui roule peu et bénéficie rarement d’opérations de maintenance. Le prix d’une révision complète de voiture étant de plus en plus coûteux, faut-il le faire en concession ? C’est ce que nous allons voir.

Prix d’une révision de voiture : qu’est-ce qu’on paye ?

Une révision auto comprend la vidange de l’huile moteur, ainsi que le remplacement de différents filtres selon la motorisation et la fréquence recommandée.

Certains constructeurs proposent des forfaits tous comprix. Une révision comprend généralement la vidange et le remplacement de l’huile moteur, le remplacement du filtre à huile, la mise à niveau d’AdBlue sur les voitures diesel récentes, des dizaines de points de contrôle, et le changement des filtres à air et filtre habitacle.

BMW de son côté, propose des services à la carte. Exemple sur la BMW 118i, où le service huile moteur longlife est proposé à 240 ou 251 euros ( prix indiqué dans une concession BMW située en Alsace, variable selon les départements ). A cela, les clients peuvent opter pour le service microfiltre habitacle à 94 euros avec remplacement du microfiltre et nettoyage du boîtier, le service bougies d’allumage à 111 euros, le service filtre à air à 59 euros, le contrôle du véhicule à 57 euros…

Une révision auto possible sous garantie en dehors du réseau constructeur

Légalement, il est possible depuis quelques années de faire sa révision ailleurs que chez le constructeur de sa voiture. Et cela, sans risquer de mettre un terme à la garantie constructeur. Mais cela nécessite que la révision en question respecte les préconisations officielles, et que ce soit également mentionné sur la facture.

Rester dans le cadre préconisé est en effet impératif pour pouvoir continuer à bénéficier de la garantie, et aussi obtenir une prise en charge du constructeur en cas de panne anormale.

L’enjeu est bien entendu de pouvoir réduire la facture : car en centre auto, vous pourrez économiser une somme conséquente par rapport à un entretien en concession. Nous ne pouvons que vous conseiller une chose avant d’aller prendre rendez-vous : faites des devis, et comparez les prix.