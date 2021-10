Pneus hiver obligatoires : nos explications

Nokian Snowproof

Les pneus hiver deviennent obligatoires en France au 1er novembre 2021 : voilà de quoi affoler les automobilistes.

Mais rassurez-vous : cela ne concerne pas l’ensemble du territoire français mais seulement les zones montagneuses. Avec l’objectif de sécuriser les automobilistes qui se rendent en station de ski par exemple, et leur éviter de se retrouver coincés sur la route. Les naufragés de la route un certain hiver, on s’en souvient !

Une nouvelle signalisation sera ainsi mise en place dans les secteurs concernés. Et dans les zones concernées, les automobilistes auront le choix entre 4 pneumatiques hiver, 4 pneumatiques 4 saisons et les chaînes à neige prêtes à monter et placées dans son coffre. Ces chaînes à neige peuvent être métallique ou textiles, et doivent équiper au minimum deux roues motrices.

Pas de procès verbal pendant l’hiver 2021

Lors de cet hiver et de cette obligation qui ira jusqu’à fin mars 2022, les forces de l’ordre ne dresseront pas de contravention mais feront de la pédagogie. L’hiver prochain en revanche, les PV vont tomber…

Quels pneumatiques hiver choisir…avant 2024 et après

Pour compliquer les choses, le décret publié fait une distinction technique sur les pneus hiver acceptés jusqu’en 2024 et ceux qui le seront ensuite.

Pour l’instant, vous pouvez sélectionner des pneumatiques qui sont marqués sur leur flanc : « M+S », « M.S » ou « M&S », qui peut se cumuler avec le « 3PMSF » qui signifie « 3 Peak Mountain Snow Flake ».

Ensuite les choses évoluent : il faudra impérativement que le marquage alpin « 3PMSF » soit inscrit en plus des « M+S », « M.S » ou « M&S ».

Ce marquage 3PMSF est délivré par un laboratoire certifié, ce qui permet d’apporter un label qualité qui vous permettra de choisir. Et nous vous conseillons d’opter pour ce label dès 2021 : la sécurité ne devrait pas attendre trois ans de plus !

Si vous avez équipé votre voiture avec des pneus hiver sans le marquage 3PMSF, vous pourrez quand même circuler en montagne à partir de 2024, mais avec l’obligation de détenir des chaînes supplémentaires dans son coffre.

Michelin CrossClimate+ le pneumatique toutes saisons

Quelles sont les communes concernés par les pneus hiver obligatoires ?

La carte ci-dessous vous montre les zones concernées par cette nouvelle obligation : elles se situent sans surprise dans le Massif central, les Alpes et les Vosges, ainsi que dans les Pyrénées.

Carte de France des communes concernées par les pneus hiver obligatoires au 23/10/21

Les nouveaux panneaux de signalisation pour les pneus hiver et chaînes obligatoires

De leur nom de code B58 et B59, voici les nouveaux panneaux que vous verrez au bord des routes dans les zones montagneuses.