Nouveau moteur 45 e-tron quattro pour l’Audi Q4 e-tron

Audi Q4 50 e-tron quattro

Audi étoffe la gamme de ses Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback avec une nouvelle motorisation 45 e-tron quattro 195kW. Celle-ci délivre une puissance de 265 ch, pour un couple de 460 Nm de couple.

Il s’agit du troisième niveau de puissance, entre les 204 ch de la version 40 et les 299 ch de la version 50 Quattro.

Côté autonomie, avec la batterie de 82 kWh, vous pourrez voir profiter d’une autonomie intéressante, annoncée à 481 et 487 km pour les deux carrosseries de ce SUV électrique.

Les prix de cette nouvelle motorisation débutent à 59700 euros pour le Q4 e-tron, ce qui permet d’être éligible au bonus écologique pour un montant de 2000 euros ( jusqu’au 1er juillet 2022 ). De son côté la carrosserie Sportback est facturée 2000 euros de plus : il faudra donc négocier une remise pour faire baisser le prix, afin de pouvoir bénéficier du petit bonus écologique.

Comme il s’agit d’un moteur puissant, Audi propose à ce tarif la finition de niveau 2 Executive.

Les clients peuvent aussi opter pour la finition S Line à partir de 64900 euros, la finition Design Luxe pour 67480 euros, et la série de lancement Edition One à partir de 66450 euros. Cela situe cette motorisation à 2800 euros de moins que la motorisation 50 Quattro. Avec un tel niveau de puissance et la transmission intégrale, cette version pourrait bien être la plus convoitée de la gamme.

Il est en effet impératif pour Audi de placer une version sous la barre des 60.000 euros avec la transmission intégrale Quattro, afin de contrer la concurrence. Comme par exemple celle de Tesla avec son model Y grande autonomie affiché à 59990 euros.

Ce qui confirme également l’enjeu de ce nouveau Q4 e tron pour Audi, un modèle dont les ventes sont suivies de très près par la direction de la marque.

