Série limitée : Renault Clio Lutecia

Renault Clio Lutecia

Renault dégaine une nouvelle série limitée sur son best-seller : la Clio Lutecia. Résolument haut de gamme, la Clio Lutecia est basée sur le niveau de finition Intens et ajoute une présentation distinctive.

Les concepteurs de la série limitée ont choisi la teinte laiton, qu’on retrouve sur plusieurs éléments de carrosserie et dans l’habitacle. A l’extérieur, difficile de rater les jantes diamantées noires 17 pouces Vivastella avec la teinte laiton, également reprise sur la calandre, les badges latéraux, les coques de rétroviseurs, ainsi que les grilles du bouclier avant.

Si le noir s’accord bien avec le laiton, les clients auront le choix entre plusieurs coloris : Noir Etoilé, Gris Platine, Gris Titanium, Blanc Quartz et Blanc Glacier.

Dans l’habitacle, la planche de bord est recouverte non pas de cuir mais de tissu 100% biosourcé. La présentation s’agrémente d’une sellerie tissu/TEP, et de lamelle décorative laiton mat.

Renault précise également que l’équipement s’enrichit de plusieurs éléments par rapport à la Clio Intens avec la caméra de recul, les radars de stationnement avant, la commutation automatique des feux, et les vitres arrière surteintées.

Les prix de la Renault Clio Lutecia débutent à 22500 euros avec la motorisation TCe 90, ce qui la place dans la gamme entre les finitions Intens et RS Line. Vous aurez aussi le choix avec le moteur essence TCe 140 à 24300 euros, et le moteur hybride E-Tech 140 à 26800 euros. En faisant l’impasse sur le GPL et le diesel, la série Lutecia se calque donc sur la version RS Line.

Sur les 9 premiers mois de l’année, la Clio 5 est devancée par la Peugeot 208 qui se trouve à 2500 exemplaires devant elle. Placée à des prix élevés, pas sûr que cette édition limitée l’aide à retrouver la première place…

Lire notre essai de la Renault Clio 5

