BMW M135i xDrive 2022 : revue et corrigée !

BMW soigne sa sportive M135i xDrive, puisqu’elle va recevoir un certain nombre de modifications destinées à la rendre en plus efficace et sportive. Au programme, pas de hausse de la puissance qui reste fixée à 306 ch. Rappelons qu’il ne s’agit plus d’un 6 cylindres en ligne, mais bien d’un 4 cylindres doté de la technologie BMW TwinPower Turbo. Voilà qui a pu choquer et décevoir tous ceux qui avaient adoré le niveau de prestations des précédentes M135i et M140i.

BMW M135i xDrive 2022

En revanche, les ingénieurs BMW ont revu les réglages du châssis et la motricité pour une efficacité accrue, que ce soit sur la route ou sur piste. Les valeurs de carrossage des roues avant ont ainsi été augmentées afin d’optimiser l’absorption des forces latérales dans les virages. Les supports des bras oscillants et de contrôle de l’essieu arrière ont été redessinés, et BMW a également remplacé les supports de triangles de suspension avant. Et enfin pour terminer, les ensembles ressorts / amortisseurs ont été recalibrés.

La marque annonce que le comportement dans les virages a ainsi été nettement amélioré. Ce qui se ressentira directement en conduite très sportive.

BMW a également revu la sonorité du moteur, qui est renforcée par un passage par le système audio de la voiture.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’aspect visuel peut être renforcé par l’arrivée de nouvelles teintes pour ne pas passer inaperçu, comme ce coloris M Jaune Sao Paulo. Deux autres teintes sont proposées : Frozen Orange métallisée et Frozen Pure Grey métallisée, qui se complètent par les teintes BMW Individual.

Ces changements ne devraient pas s’accompagner d’une hausse de tarif. On imagine en revanche que les acheteurs en occasion éviteront d’acheter une M135i xDrive de fin 2021 pour privilégier un modèle optimisé !

