Nissan Townstar : nouveauté fourgon, en VU VP et EV !

Un an après avoir cloné le Renault Kangoo en NV250, Nissan présente le Townstar basé sur le tout nouveau Kangoo. Le programme est similaire, avec une version tôlée VU pour les entreprises et artisans, une version vitrée orientée pour les familles et même une version 100 % électrique. Esthétiquement les différences sont réduites, et se concentrent sur les blocs optiques, le bouclier avant et la calandre.

Nissan Townstar

Basé sur la plate-forme CMF-C de l’alliance Renault-Nissan, le Townstar affiche en version utilitaire un volume de 3.9m3 pour une capacité de 800 kilos de charge utile. Il sera seulement proposé dans la plus petite longueur L1H1. Ce qui permet de charger deux europalettes, sans profiter de l’absence de montant de la porte coulissante du Kangoo.

La capacité de traction, elle, est donnée pour 1500 kg.

Le nouveau Townstar EV délivre une puissance de 122 ch pour un couple de 245 Nm. Avec une capacité de batterie de 44 kWh, Nissan annonce une autonomie allant jusqu’à 285 km.

Pas de diesel pour ce nouveau fourgon, qui anticipe la fin de ce carburant. Une version essence sera bien proposée en revanche, avec le 1.3 TCe de 130 ch.

L’habitacle est donc très proche de celui du Kangoo, mais également du second jumeau : le Mercedes Citan. Nissan a retenu un certain nombre d’équipements de sécurité, proposés en option ou en série selon les modèles comme par exemple la caméra 360 degrés. La conduite autonome ( avec des limites ) du système ProPilot sera proposée sur le Townstar 100 % électrique.

En Europe, le Nissan Townstar sera garanti pendant 5 ans, et jusqu’à 8 ans ou 160.000 km pour la batterie de la version électrique. Il est produit dans l’usine Renault de Maubeuge, et profite donc d’une signature made in France !

Il faudra patienter jusqu’en 2022 pour voir arriver ce nouveau modèle en concessions, avec une production qui débute à la fin de cette année.

