Peugeot e-308 : elle arrive en 2023

Peugeot e-308

Peugeot l’a annoncé fièrement lors des essais de sa nouvelle compacte 308 : elle sera proposée dans une version 100 % électrique rapidement. Cette version s’appellera logiquement e-308, et arrivera sur le marché l’année prochaine, à l’automne 2023.

Les acheteurs auront alors le choix entre les motorisations diesel, essence, hybride rechargeable et électrique. Mais rien n’indique que le diesel ne sera pas supprimé par la suite, avec des ventes qui baissent continuellement…

La marque française commence à égrenner des informations sur sa future compacte électrique, notamment sur sa capacité de batterie. Celle-ci sera de 54 kW, soit tout juste 4 kW de plus que la e-208. Voilà qui pourrait donner jusqu’à 400 km d’autonomie sur le papier.

Côté puissance, le moteur électrique fourni par Nidec développera une puissance de 156 ch pour un couple de 270 Nm. Soit 20 ch de plus que la e-208. Le moteur entrainera donc exclusivement les roues avant.

Point positif pour la recharge, un chargeur embarqué de 11 kW sera livré en série.

Face à la nouvelle Renault Mégane E-TECH électrique, la Peugeot e-308 aura donc une offre très limitée. Elle devra se contenter d’un seul niveau de batterie, et d’un seul niveau de puissance. Sa puissance la placera entre les deux premières versions de sa rivale au losange ( 130 et 220 ch ).

Il faudra donc que Peugeot propose sa e-308 autour de 38000 euros pour lui laisser un avantage face à la Mégane E-TECH électrique 60EV, à la batterie plus généreuse et nettement plus puissante.

Cette nouvelle Peugeot e-308 devra également composer avec une capacité de coffre réduite par rapport aux versions thermiques. Mais pour ceux qui ont besoin d’une plus grande capacité, une e-308 SW sera proposée. De quoi en faire une offre plébiscitée par les flottes d’entreprise.