Remplacement des amortisseurs sur Renault Clio

nouvelle Renault Clio Dynamique

Les amortisseurs font partie des éléments de suspension d’une Renault Clio. Leur rôle est primordial pour assurer une bonne tenue de route, ce sont eux qui vont permettre de plaquer les pneumatiques sur la chaussée malgré les variations de la route. Comment savoir quand les remplacer ? Et quel prix faut-il prévoir pour cette opération de maintenance ?

Quand faut-il remplacer ses amortisseurs de Renault Clio ?

Renault conseille de remplacer les amortisseurs d’une Clio 2 tous les 80.000 km. Selon votre génération de Clio et sa version, cela peut varier. N’hésitez donc pas à vous référer au manuel d’entretien pour connaitre la valeur prescrite pour votre kilométrage.

Mais même sans cette donnée, il est possible de savoir quand le changement des amortisseurs devient impératif. Comme pour toute pièce d’usure, le niveau d’usure va dépendre de votre conduite, du climat où vous résidez, de l’état des routes que vous empruntez, et aussi pour les amortisseurs du niveau de présence de dos d’âne sur vos parcours, et de quelle façon vous allez passer dessus !

Avec des amortisseurs fatigués, la tenue de route de votre Clio sera moins précise. Une adhérence moindre va aussi augmenter les risques d’aquaplanning. Une usure différente entre les pneus pourra aussi être un indice. Et en cas de fuite, de l’huile sera présente sur les amortisseurs.

Autre indice d’usure : des claquements qui peuvent se faire entendre, notamment au passage d’un dos d’âne. Le confort sera dégradé, et votre Clio ne se comportera plus comme avant sur les bosses et dans les virages.

Et enfin si vous attendez trop, vous aurez des chances de voir cette anomalie apparaitre lors du passage au contrôle technique.

Quel tarif pour le changement des amortisseurs sur une Clio ?

La question est légitime : quel sera le montant pour remplacer ses amortisseurs ? S’ils se changent obligatoirement par paire, il est recommandé de changer les quatre en même temps.

Voici des exemples de tarif changement amortisseurs :

Sur une Renault Clio 3 1.4 16V, le tarif pour les 4 amortisseurs avec la pose peut varier de 400 à plus de 800 euros selon le garage sélectionné.

Pour une Renault Clio 4 0.9 TCe 90 ch, les prix sont similaires avec la même fourchette. Notre conseil : faites jouer la concurrence à prestation similaire.

Conclusion

Remplacer ses amortisseurs quand ils sont usés permet de récupérer le niveau de prestations initial d’une voiture au niveau confort et tenue de route. Cela évite également d’user ses pneumatiques de façon prématurée, ce qui permet indirectement de faire des économies. Si vous achetez une Clio d’occasion, il s’agit d’un point à scruter pour sélectionner une voiture dont l’entretien a été effectué, avec des amortisseurs en bon état.