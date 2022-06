Renault Clio E-Tech Engineered : mieux qu’une RS Line

Renault Clio E-Tech Engineered

L’édition spéciale réservée aux moteurs hybrides E-Tech est aussi présente sur cette Renault Clio E-Tech Engineered. Avec une présentation dynamique et personnalisée, qui tentera de nous faire oublier les anciennes Clio Renault Sport….

Tout comme le Captur E-Tech Engineered, cette Clio 5 est donc basée sur la finition haut de gamme R.S Line. Renault a en effet supprimé la déclinaison luxueuse Initiale Paris. Mais la disparition des modèles siglés R.S devrait conduire d’ici la fin de l’année à voir arriver une Clio Esprit Alpine. Peut-être lors du restyling de la Clio, qui se rapproche de la mi-carrière.

La présentation spécifique de cette version spéciale E-Tech Engineered

Pour cette version spéciale qui va intégrer la gamme d’ici peu, l’inspiration vient de la toute nouvelle Mégane E-Tech électrique.

Le bouclier avant style R.S voit sa lame F1 parée d’un coloris Gold, qui pourra rappeler à certains le jaune présent sur des séries limitées de l’ancienne Clio RS, comme la Clio R.S 18 commercialisée il y a quelques années.

Ce même coloris Gold est également présent sur une branche des jantes alliage 17″ Magny Cours, et sur la ligne des bas de caisse. Petite spécificité : un pack noir qui voit tous les éléments chromés teintés en noir brillant. Cela concerne les éléments décoratifs de la gille de calandre, la ligne sous le vitrage latéral, mais aussi les sigles Renault.

Cette version dispose de son propre marquage, avec un logo apposé sur le hayon arrière. Il est complété par des stickers sur les portières avant, qui vont même jusqu’à indiquer le niveau de puissance de la petite batterie de cette Clio hybride de 145 ch.

A l’intérieur de la Clio E-Tech Engineered, la présentation fait dans le sérieux avec une planche de bord en coloris titanium et des sièges tissu et TEP ( simili cuir ) de couleur noire. Mais la présentation est pourtant bien spécifique, avec plusieurs éléments : des seuils de portes siglés au nom de cette version, et des touches Gold sur une ligne décorative de la planche de bord et sur le volant. La signature avec le E de E-Tech est également inscrite sur la partie basse du volant.

Actuellement la Clio R.S Tech 145 ch est affichée au prix de 26700 euros. Le prix de cette nouvelle version devrait être à peine supérieur, avec une présentation qui change un petit peu d’une RS Line classique.

L’équipement devrait être au moins aussi complet que sur cette dernière avec de série : instrumentation numérique 10″, système multimédia connecté easy link avec écran 9.3″ et navigation, chargeur smartphone à induction, éclairage avant et arrière Full LED pure vision, rétroviseurs ext dégivrants, réglables et rabattables électriquement…

En espérant bien entendu pouvoir disposer du maximum d’équipements possibles malgré les difficultés d’approvisionnement de certains composants électroniques…

Cette nouvelle Clio sera disponible à la commande dès ce mois-ci.

