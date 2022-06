Lexus RX 2022 : la nouvelle génération

Lexus RX 2022

Chez Lexus, le SUV RX en arrive déjà à sa cinquième génération. Depuis 1998, le Lexus RX a été écoulé à 3,5 millions d’exemplaires dans le monde. C’est donc un modèle qui compte pour le constructeur japonais. Pas de version 100 % électrique, mais ce rôle est déjà tenu par le nouveau Lexus RZ 450e présenté il y a quelques mois.

Evolution du design pour le Lexus RX 2022

Pour dynamiser le RX, Lexus a revu les proportions du modèle avec un empattement allongé de 60 mm, un capot lui aussi rallongé, et une ligne de toit abaissée de 10 mm. Avec un traitement de style en bi-ton, le pilier C permet de créer l’effet d’un toit flottant qui allège aussi la ligne de profil. Pour la partie avant, la calandre fuselée évolue avec une grille qui mort sur le bouclier, et un nez de requin qui surplombe le logo de la marque. Cette face avant est typiquement Lexus, et parait moins torturée que sur certains modèles.

A l’arrière, on retrouve le bandeau lumineux entre les feux, habillé du lettrage LEXUS.

Deux nouvelles motorisations pour le nouveau Lexus RX

Pas moins de deux motorisations hybrides seront proposées pour ce nouveau RX : le RX 500h hybride hautes performances et le RX 450h+ hybride rechargeable. Le RX est désormais basé sur la plate-forme GA-K, utilisée notamment par le nouveau NX.Avec des voies élargies de 15 mm à l’avant, de 50 mm à l’arrière, une monte 21″ et un centre de gravité abaissé de 15 mm, le RX bénéficie d’une adhérence plus élevée que le modèle sortant. Et esthétiquement, celui lui donne aussi plus de prestance….

Le RX 500h utilise une motorisation hybride turbo auto-rechargeable d’une cylindrée de 2,4 L. Avec 371 ch, le 0 à 100 km/h est abattu en tout juste 6 s. Pas miracle en revanche pour la consommation, comprise entre 8,2-8,5 l/100 km et des émissions de CO2 situées entre 182 et 189 g. La transmission intégrale DIRECT4 est permise du fait de l’implantation d’un moteur électrique à l’arrière de 80 kw, alors qu’à l’avant le premier moteur électrique est situé entre le moteur turbo essence ( une première pour Lexus ) et la boite de vitesses.

De son côté le nouveau RX 450h sera mieux situé en émissions de CO2 du fait qu’il soit hybride rechargeable. Sa motorisation est connue, il s’agit du 2.5 essence atmosphérique couplé à un moteur électrique, avec une puissance de 306 ch. Cette motorisation est aussi proposée chez Toyota sur son RAV4. Il faut au RX 450h 7 s pour aller de 0 à 100 km/h. Une seconde de plus que pour la version plus puissante, mais avec des émissions de CO2 très basses de par son architecture rechargeable : seulement 24 à 26 g. Le niveau d’autonomie de 65 km n’est pas le plus élevé qu’on rencontre actuellement sur le marché.

Une troisième version RX 350h de 245 ch sera également proposée sur d’autres marchés, mais sans doute pas en France.

Lexus RX 2022

Lexus RX 2022

Lexus RX 2022

L’arrière du nouveau RX 2022

La planche de bord du Lexus RX

Les sièges avant du nouveau RX