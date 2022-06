Aide à l’achat de voiture : les possibilités en 2022

La Dacia Spring est la voiture électrique la moins chère du marché

Le prix des voitures neuves ne cesse de monter, ce qui se répercute aussi sur le marché de l’occasion. Pour alléger la facture, les aides à l’achat de voiture neuve sont encore possibles en 2022. Tout d’horizon des possibilités.

Bonus écologique pour les voitures électriques neuves

Les voitures électriques sont logiquement les mieux loties au niveau des aides, étant donné les priorités pour lutter contre la pollution de l’air, en France comme en Europe. Le bonus écologique est actuellement de 6000 euros pour l’achat d’une voiture électrique neuve facturée moins de 45000 euros. Ce montant passera ensuite à 5000 euros au 1er juillet 2022. Notons aussi qu’il est plafonné à 27 % du prix d’achat, ce qui réduit par exemple le montant sur des modèles peu coûteux ( une rareté donc ), comme la Dacia Spring.

Les voitures électriques facturées entre 45000 et 60000 euros donnent actuellement droit à un bonus écologique de 2000 euros, qui passera à 1000 euros au 1er juillet prochain.

Pas de contrainte de revenus du foyer pour ce bonus, mais une nécessité de conserver la voiture pendant un an désormais et non plus 6 mois précédemment avant une revente. Le kilométrage parcouru pendant la durée de détention reste de 6000 km.

L’achat classique n’est pas le seul à donner droit au bonus, puisqu’il est aussi pris en compte pour les locations longue durée LOA ou LLD. Voir les voitures électriques les moins chères en LLD

Le bonus écologique des voitures hybrides rechargeables

Pour les voitures hybrides rechargeables, le bonus de 1000 euros sera réduit à 0 au 1er juillet. Il était jusqu’à présent disponible pour l’acquisition d’une voiture dont l’autonomie électrique était supérieure à 50 km, avec des émissions de Co2 inférieures à 50 g. Et le prix d’achat était plafonné à 50.000 euros !

La prime à la conversion 2022

Bonne nouvelle, la prime à la conversion est une aide cumulable avec le bonus écologique. Cette prime est proposée pour l’achat d’une voiture peu polluante, neuve ou d’occasion. Le montant peut aller jusqu’à 3000 euros, pour l’achat d’une voiture neuve Crit’Air 1 émettant moins de 127 g, ou d’occasion émettant moins de 137 g.

Le montant est encore plus élevé pour une voiture électrique neuve ou d’occasion, la prime pouvant alors atteindre 5000 euros.

Cette aide nécessite bien entendu une contre-partie : la mise à la casse pour destruction d’une voiture ou d’une camionnette Crit’Air 3 ou plus ancienne (diesel immatriculée pour la première fois avant 2011 ou essence immatriculée pour la première fois avant 2006).

Tout le monde n’aura pas droit à cette prime à la conversion, qui est soumise à conditions de revenus et destinée avant tout à faciliter l’achat d’une voiture peu polluante aux foyers aux revenus modestes.

Le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 13489 euros pour y avoir droit, et inférieur à 6300 euros pour toucher la prime maxi, ou avoir un trajet domicile-travail supérieur à 30000 km, ou parcourir plus de 12000 km par an.

Les infos sur la prime à la conversion sur le site officiel

Des aides à l’achat de voiture régionales

Les régions peuvent aussi proposer des aides, notamment pour accompagner la mise en place de ZFE. C’est par exemple le cas pour la Métropole du Grand Paris, dont 131 communes sont concernées.

Métropole du Grand Paris : une aide de 6000 euros maximum est proposée, dans l’esprit de la prime à la conversion avec une ancienne voiture à mettre à la casse

Région Grand Est : une aide de 2000 euros, majorée à 4000 euros pour les foyers au revenu fiscal de référence par part fiscal inférieur ou égal à 13 489 €. Elle est limitée à 50 % du prix d’achat, pour l’achat d’une voiture propre. Sont éligibles les voitures électriques, hydrogène, GPL, hybride, achetées auprès d’un professionnel situé en Grand Est et d’un prix inférieur à 40000 euros. Mais une condition limite cette aide, puisque vous devrez vivre en zone rurale. Sont possibles uniquement les Communes rurales autonomes et les Communes rurales sous faible influence d’un pôle.

Les aides de la CAF pour un achat de voiture

Les allocataires CAF aux revenus modestes peuvent également solliciter la Caisse d’Allocations Familiales, qui propose des crédits sans intérêt voire des subventions non remboursables. Une aide à laquelle on ne pense pas forcément, et qui mérite aussi de faire une demande.

Pôle Emploi et le programme Renault Solidaire

En passant par Pôle Emploi, mais aussi d’autres structures ou associations comme Emmaus ou les Restos du Coeur, il est possible de solliciter le programme Renault Solidaire.

Les conditions sont d’avoir un besoin de mobilité lié au projet professionnel, d’être éligible aux conditions de ressources du programme, et éventuellement en incident bancaire. Ce programme donne par exemple accès à la location d’une Dacia Sandero pour 95 euros par mois.