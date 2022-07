Les 11 voitures électriques à moins de 30.000 euros en neuf !

Alors que le prix des voitures neuves ne cesse de grimper, les voitures électriques à moins de 30.000 euros sont malgré tout de plus en plus nombreuses. La concurrence fait rage sur plusieurs segments de voitures, ce qui profite au consommateur avec une offre désormais bien plus étendue que quelques années en arrière.

Seul bémol à ce prix : vous n’aurez pas une autonomie étendue qui vous permettra facilement de voyager. La majorité des modèles à ce tarif sont des citadines destinées à un usage urbain, mais quelques modèles compacts offrent plus de place et d’agrément.

Nous vous indiquons le prix de ces modèles bonus écologique déduit, mais sans intégrer d’éventuelles offres promotionnelles qui peuvent varier selon les périodes.

Les prix de la Dacia Spring 2022

Dacia Spring : à partir de 14454 euros

Les prix de la Spring débutent à 19800 euros, et elle n’a pas droit à l’intégralité du bonus écologique de 6000 euros car celui-ci est plafonné à 27 % du prix d’achat, soit 5346 euros pour cette version. Cette version d’entrée de gamme Essential dispose de la climatisation, contrairement à toutes les Dacia d’entrée de gamme. La version Expression dotée des radars arrière, caméra de recul et du système Medianav coûte 1500 euros de plus, mais donne droit à 405 euros de bonus supplémentaire, ce qui réduit l’écart à moins de 1100 euros.

Autonomie : 230 km

Puissance : 45 ch

Renault Twingo Equilibre 2022

Renault Twingo Electric : à partir de 18050 euros

Les prix cataloguent de cette Twingo électrisée débutent à 24050 euros pour la finition Authentic, une finition totalement dépouillée. Il sera nécessaire de passer sur la finition Techno pour 2700 euros de plus pour profiter de la climatisation automatique, des radars de recul, de la caméra de recul, ou encore e Easy Link 7″.

Autonomie : 190 km

Puissance : 81 ch

Volkswagen e-up : à partir de 19400 euros

La petite électrique de Volkswagen représente l’entrée de gamme électrique, en attendant une future ID.2

Ce modèle est vieillissant, il devrait disparaitre dans un futur proche.

Autonomie : 260 km

Puissance : 83 ch

Fiat 500 Electrique Action

Fiat 500 électrique : à partir de 21200 euros

Chez Fiat, la 500 électrique est affichée au prix catalogue de 27200 euros, et en prix remisé à 26200 euros. Pour 20.200 euros actuellement, vous pouvez vous offrir une 500 électrique Action. Elle dispose des équipements de confort standard, mais se dispense d’une présentation fun avec par exemple des jantes tôle avec enjoliveurs en 15″.

Autonomie : 190 km

Puissance : 95 ch

MG ZS EV

MG ZS EV : à partir de 26990 euros

SUV électrique le moins cher du marché, le MG ZS EV malgré son nom ne vient pas du Royaume-Uni mais de Chine.

Autonomie : 320 km

Puissance : 177 ch

La nouvelle MG5

MG5 : à partir de 26990 euros

Le seul break électrique du marché s’affiche au même tarif que le SUV MG, à partir de 26990 euros bonus déduit.

Autonomie : 320 km

Puissance : 156 ch

Renault ZOE : à partir de 27700 euros

L’éternelle ZOE est affichée à 33700 euros prix catalogue, avec la motorisation R110 et la finition Equilibre. Il est possible de passer sur la motorisation R135 et la finition Iconic pour 30900 euros bonus déduit, soit 3200 euros de plus.

Autonomie : 395 km

Puissance : 109 ch

Opel Corsa E

Opel e-Corsa : à partir de 27800 euros

La nouvelle Corsa électrique est en embuscade entre les deux best-sellers du marché français. Si le prix catalogue est de 33800 euros, Opel consent une remise de 1000 euros sur une vente en ligne. Ce qui fera baisser la note à 26800 euros à l’heure où nous écrivons cet article.

A ce tarif, la finition Edition est assez dépouillée, elle ne dispose même pas des phares avant Eco LED. Il sera donc conseillé de passer sur une version Elegance Business ou Ultimate.

Autonomie : 359 km

Puissance : 136 ch

Peugeot e-208

Peugeot e-208 : à partir de 28550 euros

Avec un prix catalogue de 34550 euros, la e-208 Active revient à moins de 30.000 euros bonus déduit. Son frère e-2008 est plus cher, il revient à 32750 euros avec la même motorisation, pour une autonomie de 337 km.

Autonomie : 362 km

Puissance : 136 ch

Kia e-Soul

Kia e-Soul : à partir de 28990 euros

La deuxième génération du Soul électrique intègre cette sélection avec des caractéristiques dans la moyenne, et davantage de place que toutes les citadines vues plus haut. C’est plutôt une concurrente au MG ZS EV.

Autonomie : 276 km

Puissance : 136 ch

Nissan Leaf 2022

Nissan Leaf : à partir de 29150 euros

La deuxième Leaf est proposée à moins de 30.000 euros, avec la petite batterie de 40 kWh et la finition Acenta.

Autonomie : 284 km

Puissance : 150 ch