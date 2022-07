5 bonnes raisons d’acheter une voiture full hybride

Yaris Cross Aventure

Les voitures hybrides ont le vent en poupe, et on va vous expliquer pourquoi elles peuvent vous convaincre, en comparaison avec des voitures essence, diesel ou électriques.

1 : pas besoin de les brancher !

Les voitures full hybrides dites également auto-rechargeables possèdent une petite batterie, et n’ont pas besoin d’une recharge sur borne ou sur prise électrique. Pas besoin de courir après une borne, ni d’avoir à disposition un garage équipé. Ce qui va faciliter la vie à tous ceux qui sont en copropriété, en location, ou font dormir leur voiture dans la rue.

Une facilité, face aux voitures électriques ou hybrides rechargeables.

2 : une autonomie élevée pour voyager

En comparaison avec les voitures électriques, les voitures hybrides vont pouvoir vous conduire sans problème sur votre lieu de vacances, et sans devoir se tracasser sur la disponibilité et le bon fonctionnement des bornes présentes sur le trajet.

Encore un point face aux voitures électriques.

3 : une consommation réduite

A défaut de ne pouvoir rouler en tout électrique au delà de quelques mètres, les voitures hybrides auto-rechargeables réduisent leur appétit par rapport à une voiture essence. Selon les modèles, elles peuvent se contenter de 4 à 5 L en ville, soit jusqu’à deux fois moins qu’une voiture essence classique.

Un point cette fois face aux voitures essence.

4 – un accès aux ZFE

Contrairement aux voitures diesel, elles bénéficient d’une vignette Crit’Air 1 et pourront donc circuler à loisir dans les ZFE, y compris à Paris qui aura bientôt banni l’ensemble des voitures diesel.

Un point fondamental, face aux voitures diesel.

5 – Des prix abordables

Sans de grosses batteries et une multiplication de moteurs sur chaque train roulant, les voitures hybrides auto-rechargeables sont plus simples en technologie, plus légères et donc également bien plus abordables.

Avec des prix qui débutent autour de 20000 euros pour des citadines, soit 15000 euros de moins qu’une citadine électrique… Voir les 10 voitures Full Hybrides les moins chères

Comment distinguer une voiture hybride MHEV d’une voiture full hybride ?

De nombreux constructeurs ont fait évoluer leurs moteurs essence avec une hybridation essence légère, dite MHEV. La technologie consiste à intégrer un système électrique renforcé en 48V, avec une petite batterie dédiée pour récupérer l’énergie au freinage. L’assistance électrique est insuffisante pour permettre à la voiture de démarrer et de rouler à basse vitesse sans démarrer son moteur essence.

Une voiture à technologie hybride HEV va bénéficier d’une motorisation qui associe un moteur essence, un moteur électrique, une batterie d’une petite capacité et une boite de vitesse robotisée, double embrayage ou à transmission continue selon les cas. Cette technologie va permettre de rouler au démarrage et à basse vitesse uniquement en électrique. En hybride, les deux moteurs seront utilisés pour permettre de réduire la consommation du moteur thermique. Ce dispositif est particulièrement efficace en milieu urbain, avec une vraie réduction de consommation. voir par exemple notre essai de la Honda Jazz Crosstar, où nous avons relevé une consommation de 4 L seulement en ville.