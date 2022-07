La saga des Audi RS 6 : 20 ans et 4 générations

La saga des Audi RS6

Audi Sport GmbH fête un anniversaire cette année : celui des 20 ans de la sportive RS 6.

RS 6 C5 : la toute première génération

Apparue en 2002, la toute première génération du fameux break RS 6 Avant ne fait pas dans la demi-mesure. Elle reprend le moteur V8 qui développe 340 ch sur la S6, avec des évolutions importantes. La cylindrée passe à 4,2 L et il reçoit l’apport de deux turbos. Problème : il ne rentre plus sous le capot. Qu’à cela ne tienne, la RS 6 Avant est rallongée de 4 cm pour que le compartiment moteur puisse accueillir ce nouveau bijou. Avec 50ch et 560 Nm de couple, ce moteur est aussi puissant que le moteur de l’Audi DTM d’Abt qui remporte le championnat cette année-là. Autre détail, ce moteur est assemblé en Angleterre chez Cosworth, qui était alors une filiale Audi.

Une RS 6 Compétition sera utilisée en course en 2003, ce qui sera une première mais aussi la dernière expérience du modèle en compétition.

Cette première RS 6 faisait suite à la RS 4, et a su s’imposer rapidement comme une nouvelle référence.

RS 6 C6 : elle arrive en 2008 avec un V10

Après un généreux V8, que pouvait proposer Audi Sport ? Ce sera tout naturellement un moteur V10 ! Ce V10 développe 580ch et 650 Nm de couple, pour une cylindrée de 5,0 L. Un moteur bi-turbo qui permet à la RS 6 d’atteindre la vitesse de 303 km/h !

Cette génération sera disponible en berline et en break Avant. Le tout avec une discrétion plutôt étonnante, la préparation carrosserie n’étant pas exubérante.

Véritable dragster en ligne droite, cette génération pâtit logiquement d’un poids élevé sur l’essieu avant. La prochaine génération va changer de ligne directrice, pour améliorer sa dynamique latérale.

Audi RS 6 Avant C6

Audi RS 6 Avant C7 : downsizing en cours

Difficile de passer après la génération C6. La C7 va abandonner le V10 pour revenir sur un V8 : une pilule dure à avaler pour certains clients. Mais le nouveau V8 de 4,2 L a beau être compact, il fait des merveilles. Les ingénieurs Audi Sport n’ont pas oublié de travailler sur la réduction de poids, et cela va payer.

Avec seulement 3,9 s pour le 0 à 100 km/h, la nouvelle RS 6 Avant permet de gagner 7 dixièmes par rapport au modèle sortant.

Cette C7 bénéficie d’un meilleur comportement routier, plus dynamique dans les enchainements de virages grâce à sa meilleure répartition des masses. Suspension pneumatique adaptative de série, boîte automatique à huit rapports à passage rapide, et Launch Control ont permis de gagner en efficacité.

Audi abandonne aussi le renouvellement de la RS 6 berline, pour privilégier l’arrivée de la nouvelle RS 7 Sportback. Le succès est au rendez-vous pour cette RS 6 C7 Avant, qui se permet même d’aller jusqu’à 605 ch avec la RS 6 Performance.

Génération C8 : le modèle actuel

La toute dernière génération C8 reste fidèle au moteur V8, avec 4,0 L de cylindrée, 600 ch et 800 Nm de couple. Avec un système d’hybridation légère et une petite prise de poids, le modèle fait tout de même des étincelles au niveau des chronos : 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, et 0 à 200 km/h en 12 s.

Elle innove avec des roues arrière directrices, conçues pour la stabilité à haute vitesse mais aussi pour faciliter les manoeuvres.

Et pour la première fois, les designers Audi ont pu se lâcher sur le style. Comme l’indique Audi : « même un ignorant reconnaît d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une A6 normale ». Par rapport à une A6 de base, seuls le toit, les portes avant et le hayon arrière sont communs avec le modèle sportif.

Produite directement sur les chaines de Neckarsulm sans devoir être assemblée à part, la RS 6 confirme son succès avec une production à plus grande échelle.

Avec les contraintes environnementales, la prochaine génération de RS 6 Avant devra encore évoluer au niveau motorisation. Les performances seront toujours très élevées, quelles que soient les solutions retenues par les ingénieurs allemands !

La saga Audi RS 6

La saga Audi RS 6 : la première génération face à la dernière

Vue arrière sur l’ensemble des Audi RS 6 : 4 générations de break et une berline

L’avant dernière génération de RS 6 Avant