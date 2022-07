Peugeot e-208 Like : baisse de prix et autonomie en hausse !

Peugeot e-208 Active

La petite électrique Peugeot e-208 va bientôt pouvoir baisser son prix d’appel, avec une nouvelle finition Like. Si la différence de prix est similaire avec les versions thermiques, le prix pourrait donc baisser de 3500 euros. De quoi lui permettre de passer sous la barre des 30.000 euros pour des e-208 Like proposées sur Peugeot Store.

Cette nouvelle base tarifaire sera aussi utilisée pour les publicités : le tarif de la location longue durée pourrait lui aussi passer sous le barre des 150 euros par mois demandés actuellement pour une e-208 ( sous conditions ).

Actuellement l’équipement de la Peugeot 208 Like est plutôt sommaire. Elle dispose bien de la climatisation manuelle, d’une radio avec écran tactile 5″, et d’un régulateur limiteur de vitesse. En revanche la présentation est plus basique avec des jantes tôle 15″ avec enjoliveurs, pas de feux diurnes à LED, et des poignées de portes qui ne sont même pas couleur caisse. Il faut passer sur la finition Active pour bénéficier de ces élements, ainsi que d’un volant recouvert de croûte de cuir, des rétroviseurs électriques et dégivrants.

Extérieurement c’est toujours la teinte Jaune Faro qui est gratuite, alors qu’il faut ajouter 200 euros pour avoir une simple peinture blanc banquise.

Mais la gamme sera justement remaniée pour le mois d’octobre ! La 208 Like gagnera des équipements comme les vitres arrière électriques et les rétroviseurs électriques et rabattables. Au-dessus, ce ne sera plus la finition Active mais Active Pack, suivie de la 208 Style. Pour permettre à la 208 de tenir jusqu’au restyling, la gamme évoluera donc en douceur avec un rapport prix-équipements retravaillé.

Une hausse d’autonomie attendue pour la Peugeot e-208 Like

Actuellement, l’autonomie est de 362 km sur la e-208. Peugeot travaille pour atteindre les 400 km, et faire ainsi légèrement mieux que la Renault ZOE.

Cette e-208 Like qui sera homologuée à 400 km d’autonomie, devrait être ouverte à la commande dès le mois d’août.

Le gain en autonomie sera notamment obtenu par la monte pneumatique 15″, d’autres évolutions devraient être mises en place pour parvenir à ce résultat.

Car la nouvelle motorisation électrique attendue n’arrivera sur la e-208 qu’en 2023, pour son restyling. Avec notamment une hausse de la puissance.