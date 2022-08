Occasion Dacia Duster 1, lequel choisir ? ( 2010-2017 )

Apparu en 2010, le premier Dacia Duster est une version badgée Dacia du même modèle, identifié comme Renault Duster sur de nombreux marchés à l’international. Ce SUV compact low-cost rencontre rapidement un grand succès, qui en fait d’ailleurs la Renault la plus produite ! En France, ses ventes sont aussi très élevées. Il est donc facile de trouver des exemplaires de toutes les versions sur le marché de l’occasion.

Fabriqué en Roumanie, le Duster n’offre pas le même niveau de prestations que ses rivaux généralistes plus huppés comme le Peugeot 3008. Mais ses prix attractifs et sa transmission intégrale sur certaines versions lui permettent de s’imposer malgré son niveau de prestations inférieur à la moyenne. Sa qualité de finition est basique, son confort limité notamment au niveau du confort des sièges et à son insonorisation.

Il permet à de nombreux français de passer au SUV sans se ruiner, avec une habitabilité de familiale, le tout au prix d’une Clio. Sa fiabilité est dans la moyenne, avec certains poins à surveiller et un moteur essence à éviter à tout prix.

Moteurs du Dacia Duster

Le choix de moteurs se fera entre essence et diesel, avec des niveaux de puissance qui se tiennent globalement dans un mouchoir de poche.

1.6 105 ch / 110 ch : un moteur fiable, atmosphérique, et donc moyennement performant et un peu glouton.

1.6 Sce 115 ch : il consomme 1,5 L de moins que le moteur précédent, de quoi en faire un bon choix.

1.2 TCe 125 ch : arrivé au restyling, ce moteur est concerné par de gros problèmes de fiabilité. A éviter !

1.5 dCi 85 /90 ch : une puissance limitée mais correcte car le poids du Duster est bien plus faible qu’on ne pourrait le croire

1.5 dCi 110 ch : le moteur le plus agréable en diesel, il est proposé en 4X4 ou 4X2. Que demander de plus ?

Le Duster phase 2 dans son élément

Fiabilité du Dacia Duster

-TCe 125 ch : surconsommation d’huile en raison d’un problème de segmentation, qui peut aller jusqu’à la casse du moteur ( de nombreux cas concernés )

-Embrayage et volant moteur : usure prématurée pouvant survenir sur les moteurs diesel dès 60.000 km

-Moteur dCi 110 : grippage des injecteurs

-Système de navigation Media Nav : des défaillances

-Jauge à carburant peu précises, notamment sur le Duster 4X4 avant 2014

Equipement du Dacia Duster :

Finition de base : ABS, double airbag, direction assistée, jantes tôle sans enjoliveurs, rétroviseurs en plastique noir

Ambiance : siège conducteur et volant réglables en hauteur, banquette fractionnable, vitres électriques, verrouillage centralisé.

Lauréate : climatisation, rétroviseurs électriques et dégivrants, projecteurs antibrouillard avant.

Prestige : sellerie cuir, jantes alliage, volant cuir.

Les prix du premier Duster en occasion

On peut désormais trouver des Duster à partir de 3500 euros, voire moins dans de rares cas. Les kilométrages dépassent parfois les 250.000 km.

Avec 4500 euros, vous pourrez trouver des exemplaires avec moins de 150.000 km au compteur.

