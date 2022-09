Citroën pimpe son Ami avec My Ami Tonic !

My Ami Tonic

Citroën a décidé de pimper son petit quadricycle électrique, l’Ami, avec cette nouvelle version My Ami Tonic. Et cet engin électrique se prête en effet très bien au jeu de la personnalisation. Elle remplace aussi au passage les My Ami Khaki et My Ami Vibe qui disparaissent du catalogue.

Tonic, ce n’est pas n’importe quelle série spéciale : elle était présente dans les années 90, par exemple sur les AX et ZX Tonic.

Extérieurement, la présentation comprend des enjoliveurs de roues de couleur khaki, une teinte que l’on retrouve associée à du jaune citron sur des stickers de bas de portes. La teinte jaune citron se retrouve sur des flèches au niveau des passages de roues, et sur des stickers présents sur le bandeau noir ( appelé plastron ) sous le pare-brise.

La dotation comprend aussi la présence des barres de toit, des renforts en plastiques noirs sur les boucliers et au niveau des passages de roues…

A l’intérieur, les accessoires sont de série : le filet central de séparation, les filets de portes, la pince pour smartphone, les trois bacs de rangement, le crochet de sac, le dongle Dat@mi pour connecter son smartphone à l’AMI, et les tapis. Le tout avec la fameuse teinte khaki sur certains accessoires, et aussi des sangles de fermeture de portes jaunes acidulées…

Le prix de la nouvelle Citroën My Ami Tonic

Le prix de cette My Ami Tonic est de 8990 euros, l’engin étant aussi proposé en location longue durée à partir de 34,99 euros par mois seulement, après un apport de 3757 euros et sur une durée de 48 mois. Il est possible de moduler le montant du premier loyer selon les besoins, ce qui fera ainsi varier le niveau des mensualités. Point positif : un bonus écologique de 900 euros pourra faire baisser le montant du premier loyer !

C’est tout de même 1200 euros de plus que la version de base, affichée à 7790 euros et proposée à partir de 19,90 euros par mois, après paiement d’un premier loyer de 3444 euros.

Il est possible de passer commande directement en ligne, et même d’être livré à son domicile.

Pas de folie à bord de ce quadricycle électrique, dont la vitesse est bridée à 45 km/h, et qui peut être conduit par les jeunes dès 14 ans. L’autonomie est assez faible : 70 km. Voilà qui en fait un petit engin électrique, moins dangereux en cas d’accident qu’un deux roues.

My Ami Tonic

L’intérieur de My Ami Tonic

Au volant de cette nouvelle version de l’AMI

La clientèle jeune est la cible de ce nouveau véhicule