Toyota Yaris Cross GR Sport : la plus belle finition ?

Toyota Yaris GR Sport

La Toyota Yaris Cross GR Sport est la toute dernière finition à être proposée sur le petit SUV urbain. Ce nouveau modèle fabriqué en France se vend très bien dans le pays, puisqu’il se classe comme la 13ème meilleure vente depuis le début de l’année. Il se permet même d’avoir dépassé l’un des best-sellers français, le Citroën C3 Aircross.

Sa motorisation full hybride est l’un de ses points forts, même si elle est la seule de la gamme ! Et même si la Yaris Cross se pare désormais d’une carrosserie aux couleurs de l’équipe Gazoo Racing avec cette finition GR Sport, n’attendez pas un surcroit de puissance. Aucune évolution mécanique n’accompagne cette finition, à l’instar de ce qui se pratique sur les Yaris, Corolla, C-HR…

Malgré tout la conduite pourra sembler légèrement différente, du fait de suspensions réglées différemment sur cette version.

Cette finition n’est pas encore proposée au configurateur de la marque : elle ne sera qu’en fin d’année 2022. Elle viendra compléter la gamme composée des finitions Dynamic, Dynamic Business, Design, Collection et Trail.

La présentation extérieure de la Toyota Yaris Cross

Ceux qui aiment les versions plus musclées devraient apprécier cette nouvelle finition GR Sport, dotée en série de jantes alliage 18″ spécifiques, avec 10 rayons et une finition brillante. La face avant se distingue par l’adoption d’une nouvelle grille de calandre avec un motif noir laqué Hot Stamp, et un logo GR Sport. Cette grille est également apposée sur la prise d’air inférieure, en revanche le bouclier est le même que celui des versions classiques ( hors Trail ).

A l’arrière, le diffuseur a été revu, et un logo GR Sport est apposé au-dessus du logo Hybrid. Cette version comprend aussi la peinture bi-ton, avec un toit noir, des rétroviseurs et des montants de pare-brise noirs.

A l’intérieur de la Yaris Cross GR Sport

L’habitacle n’a pas été oublié, avec une sellerie spécifique en Ultrasuede perforé noir. Les sièges sports comprennent des renforts latéraux en simili-cuir noir, réhaussés de surpiqûres rouges. L’ambiance comprend également un ciel de pavillon noir, un pédalier en aluminium, un volant siglé GR…

L’équipement de série s’annonce comme complet, puisqu’il s’agit de l’une des versions les plus haut de gamme. La dotation comprend les équipements de sécurité du pack T-Mate, les vitres arrière surteintées, l’affichage tête haute, ou encore la climatisation automatique bizone et les sièges chauffants.

Cette version a donc tout pour réussir, et inciter la clientèle à s’offrir une finition supérieure. Le prix de cette version n’est pas encore connu, mais devrait s’établir au minimum à 31900 euros prix catalogue.

La face avant spécifique de cette finition GR Sport

L’habitacle bénéficie aussi d’une présentation spécifique

A l’arrière, un diffuseur spécifique distingue la finition GR Sport

Les deux sigles se battent en duel

Le volant est siglé GR Sport, tout comme le bouton de démarrage !

Le profil de cette finition GR Sport avec ses jantes spécifiques

La face avant se distingue par son habillage de calandre