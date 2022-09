Renault Captur 2023 : un restyling et un coupé !

Renault Captur Rive Gauche

Renault prépare activement le restyling du Renault Captur. Le SUV urbain se rapproche de la mi-carrière, et va recevoir un programme complet pour prendre la tête du segment. Un segment de plus en plus disputé…

Il ne va pas se contenter d’un simple rafraichissement esthétique : une toute nouvelle carrosserie va voir le jour. Renault a en effet été le premier constructeur généraliste à nous proposer un SUV coupé avec l’Arkana. Les chiffres de vente de ce dernier ont de quoi donner des idées à la direction de Renault ! Le modèle se classe ainsi dans les 10 meilleures ventes de l’année, des performances qui n’avaient jamais été atteintes par le Kadjar.

Un programme inédit pour le Captur Coupé

Ce Captur Coupé sera l’un des modèles chapeautés par Gilles Vidal, ancien responsable du style de chez Peugeot et arrivé l’année passée chez Renault. Un modèle important, puisque selon nos confrères de l’Argus, il devra remplacer deux modèles à la fois : la Mégane 4 thermique, et l’Arkana. Seule subsistera dans la famille Mégane la version 100 % électrique. N’oublions pas que la Mégane 4 actuelle a été lancée en 2016, et se rapproche bientôt des 7 ans de carrière. Du côté de l’Arkana, la carrière aura donc été courte puisqu’il est seulement arrivé en France en 2021. Sera-t-il vendu en parallèle pendant un certain temps ?

Toutefois même si le teasing du Captur coupé débutera en 2023, il n’arrivera sur les routes qu’en 2024.

Ce nouveau SUV coupé s’annonce plus long que le Captur actuel, avec une longueur portée à 4,40 m. Bien positionné dans le segment des SUV compacts, il viendra donc épauler l’Austral avec une nouvelle silhouette. De son côté l’Austral sera aussi décliné en carrosserie SUV coupé : la gamme des SUV se complète donc chez Renault avec de nombreux modèles compacts. Les gabarits ne seront-ils pas trop proches pour éviter la canibalisation ?

Quelles nouveautés pour le Captur restylé de 2023 ?

Très voire trop proche du premier Captur, le SUV va devoir évoluer en profondeur pour tenir la cadence dans les prochaines années. Sa face avant va donc être remaniée en profondeur, pour lui donner un air de famille avec l’Austral. La calandre va donc être élargie, et recevoir le nouveau logo Renault. En partie basse, le bouclier va évoluer avec des éléments aux formes géométriques et proposés selon les finitions dans différentes teintes de finition. Le programme comprend aussi de nouvelles jantes alliage, et de nouveaux coloris.

En revanche la gamme de motorisations est déjà cohérente avec les versions hybrides rechargeables et non rechargeables. Les changements devraient donc être limités sous le capot ! Le haut de gamme, lui, bénéficiera de la toute nouvelle signature, qui fera hurler certains passionnés.

Un Renault Captur Esprit Alpine

La fin de Renault Sport étant en marche, la finition RS Line n’a plus lieu d’être. Renault va déployer la toute nouvelle signature « Esprit Alpine », qui a déjà été dévoilée pour le nouveau SUV Austral. Cette version haut de gamme, plus dynamique, se distinguera par ses boucliers et ses jantes alliage spécifiques, et des inserts en gris satiné. A l’intérieur, on peut s’attendre à profiter du volant en cuir & Alcantara et surpiqûres bleu/blanc/rouge comme sur son grand frère, et d’une sellerie cuir-alcantara avec surpiqûres bleues.

Elle sera associée à l’une des deux finitions Iconic ou Techno. Une nomenclature un peu compliquée mise en place sur l’Austral.