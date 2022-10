La Dacia Spring bientôt privée de bonus écologique ?

Dacia Spring

Actuellement, l’aide de l’état est encore généreuse pour l’achat d’une voiture électrique. Le bonus écologique se monte actuellement à 6000 euros, avec un plafonnement à 27 % du prix maximum de la voiture. Cette aide est aussi conditionnée au prix facturé de la voiture, qui ne doit pas atteindre les 50.000 euros. Un plafond qui élimine au final de très nombreux modèles premium !

Malgré ces limites, les conditions d’obtention du bonus pourraient être encore durcies l’année prochaine.

Des changements prévus pour les aides à l’achat d’une électrique en 2023

Premier changement : une baisse du montant du bonus, qui perdra 1000 euros pour s’établir à 5000 euros. Il est encore temps de recevoir une voiture électrique d’ici là, mais le temps presse !

Mais la grande nouveauté pour l’année prochaine pourrait être la suppression du bonus pour les voitures qui ne sont pas produites en Europe. Une façon d’éviter que les voitures fabriquées en Chine comme la MG 4 viennent perturber des modèles bien de chez nous comme la Renault Megane E-TECH.

Cette mesure protectionniste avait été adoptée de la même façon aux Etats-Unis, et vivement critiquée par les constructeurs européens.

Les voitures électriques qui ne seraient plus éligibles au bonus écologique de 5000 euros l’année prochaine

Même si cette déclaration du ministre de l’économie Bruno le Maire n’est pas encore confirmée, on sent qu’il était question de tâter le terrain avant de passer à l’offensive.

Si les voitures fabriquées hors de l’Europe étaient exclues, cela concernerait les Tesla Model Y Propulsion actuellement importées de Chine et non pas fabriquées dans la nouvelle usine allemande de Tesla, l’ensemble des modèles électriques MG, la nouvelle Smart #1, les voitures BYD qui doivent bientôt arriver sur le marché comme le BYD Tang, les modèles Vinfast…Et aussi la petite Dacia Spring, qui est assemblée en Inde.

Actuellement le bonus écologique permet d’acheter une Spring pour moins de 15000 euros. Si le bonus ne lui était plus accordé, il faudra la payer 19800 euros…La Twingo Electric encore éligible au bonus et fabriquée en Slovénie deviendrait alors la moins chère des voitures électriques, avec un prix de 18050 euros bonus déduit.

Ces changements n’ont pas lieu seulement en France : les pays voisins adaptent aussi leurs aides.

En Angleterre, les subventions à l’acquisition d’une électrique ont été tout simplement supprimées cet été.

En Allemagne, les conditions se durcissent aussi pour les acheteurs de voitures électriques, qui ne recevront plus que 4500 euros en 2023 contre 6000 euros cette année. Aucune aide ne sera plus accordée à partir de 2024 pour les voitures de plus de 45.000 euros, contre 65000 euros actuellement.