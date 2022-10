Peugeot confirme les 3008 et 5008 Hybrides auto-rechargeables pour 2023

Peugeot confirme les 3008 et 5008 Hybrides sans prise pour 2023

Peugeot nous promet une année 2023 électrique, avec des versions électrifiées pour l’ensemble de sa gamme. Et il ne s’agit pas exclusivement des motorisations hybrides rechargeables et des versions 100 % électriques.

Dans son plan pour la première moitié de 2023, Peugeot a programmé la sortie des 3008 et 5008 Hybrides, cette fois-ci avec une petite nouvelle motorisation plus accessible.

La fin de carrière des deux SUV bénéficiera bien d’une nouvelle motorisation de type MHEV, sur base du 3 cylindres 1.2 Puretech retravaillé en profondeur.

Les nouveautés du moteur Puretech 3 cylindres de troisième génération

Le petit 3 cylindres connu chez Peugeot sous le nom de code EB va entamer sa mue l’année prochaine, avec de nouvelles technologies embarquées dont l’architecture électrique 48V. Pour passer à l’hybridation, les motoristes Peugeot ont doté ce bloc du fonctionnement à cycle Miller. Un procédé souvent repris pour les motorisations hybrides, puisqu’il permet de réduire la consommation de carburant de façon importante.

Ce moteur embarque également un turbo à géométrie variable, l’injection directe à 350 bars, la levée variable des soupapes VVT…

En puissance, l’évolution est mesurée puisque ce moteur va tout juste passer de 130 à 136 ch, pour un couple de 230 Nm.

Autre nouveauté, ce moteur sera couplé à une toute nouvelle boite à double embrayage développée en partenariat entre Peugeot et Punch Powertrain et qui sera fabriquée en France dans l’usine de Trémery en Moselle. Et c’est justement cette boite qui va intégrer un petit moteur électrique de 21 kW, alimenté par une petite batterie de 0,9 kWh auto-rechargeable. N’espérez donc pas rouler plus que quelques centaines de mètres en tout électrique, mais la consommation globale de cette motorisation devrait baisser de 15 %.

Les évolutions apportées à ce moteur très répandu dans la gamme Peugeot lui permettront d’aborder les futures normes anti-pollution Euro 7, prévues pour 2026.

Ce moteur MHEV de 136 ch devrait ensuite arriver sur d’autres modèles Peugeot et également d’autres marques du groupe Stellantis. Chez Peugeot, au vu du programme 2023 ce sera certainement pour la deuxième partie de l’année, sous le capot des 208 et 2008 restylés.