Abarth 500 électrique : c’est pour bientôt

Abarth 595 Pista

Jusqu’à présent, seule la Fiat 500 a été déclinée en électrique, les variantes Abarth sont restées fidèles aux moteurs essence. Mais cela va changer avant la fin de l’année 2022 ! Des rumeurs ont même laissé penser que les Abarth 595 et 695 MY22 allaient s’interrompre avec ce millésime.

Fort heureusement pour les amateurs, des Abarth essence MY23 sont bien prévues. Avec l’arrivée en renfort d’une version électrique inédite pour bientôt…Celle-ci sera présentée fin 2022, pour une commercialisation au printemps 2023.

Que nous promet cette première Abarth 500 électrique ?

Cette déclinaison sportive de la fameuse 500 électrique devrait facilement trouver son public. Première évolution : la puissance, pour favoriser les performances. Actuellement la 500 électrique est disponible avec deux niveaux de puissance : 70 et 87 kW ( 95 et 118 ch ).

L’Abarth 500 électrique devrait proposer au moins 150 ch….voire plus pour une seconde version plus tonique.

Une question se pose alors : sera-t-elle dotée d’une plus grosse batterie ? Sa consommation mixte sera supérieure à 15 kWh/100 km, ce qui ne favorisera pas l’autonomie. Mais adopter une plus grosse batterie aurait plusieurs inconvénients : un poids supérieur, et un tarif qui grimperait. Sans compter la place nécessaire pour caser la batterie plus imposante, et les complications éventuelles pour la production.

Actuellement deux batteries sont proposées au catalogue de la 500 électrique : 23,8 kWh et 42 kWh. Celle de l’Abarth pourrait être supérieure à 42 kWh, mais sans aller trop loin !

Autre point attendu : le look. La future Abarth électrique permettra de disposer d’une 500 électrique moins sage, avec un kit carrosserie sport et des jantes alliage au design plus dynamique. En ajoutant des coloris flashy sur les rétroviseurs, les cabochons de roues et sur certains éléments des boucliers, on se rapproche du cocktail Abarth…

Un son travaillé, les fans de la marque interrogés

Une voiture électrique doit disposer d’un AVAS, ce son artificiel pour avertir les piétons en-dessous de 20 km/h. Une signature sonore qui est indispensable pour procurer des émotions dans une voiture sportive ! Abarth prépare donc un son inédit qui pourra être diffusé dans l’habitacle si les passagers le souhaitent. Ils pourront aussi choisir de désactiver ce son sur demande.

La fin des Abarth essence de la génération précédente est bien programmée, mais pour 2024. La marque va donc opérer un virage brutal vers le tout électrique d’ici deux ans seulement !