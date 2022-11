Les voitures les moins douées en conduite assistée selon EuroNCAP

Les technologies d’assistance à la conduite se développent, et de nombreux modèles sont dorénavant équipés de certaines technologies en série. L’organisme EuroNCAP spécialisé dans les fameux crash test a désormais développé des tests spécifiques pour évaluer les systèmes d’assistance sur autoroute. Cela permet de tester l’équilibre donné entre l’assistance des systèmes du véhicule et l’intervention du conducteur, ainsi que la sécurité auxiliaire. Voici les plus mauvais résultats obtenus par des voitures très diffusées, et cela concerne logiquement des modèles moins bien dotés que des voitures électriques haut de gamme comme la Mercedes EQE…

A noter également : ces tests correspondent à des situations reproduites dans des conditions similaires à une autoroute.

La Renault Clio 5

Renault Clio : l’une des voitures les plus vendues en France est très mal notée avec une note de 1/4 seulement, ce qui la située comme une entrée de gamme.

La note pour l’assistance est de 62 %, et la note de sécurité auxiliaire est à 43 %. EuroNCAP fait ressortir l’absence de certains systèmes, comme l’affichage tête haute ou la surveillance du conducteur par des caméras concernant sa vigilance. Les tests font aussi ressortir l’absence d’assistance au changement de voie, et le fait que la Clio ne va pas adapter la vitesse aux virages et aux carrefours.

Le Jaguar I-Pace au Salon de Genève 2018

Jaguar I-Pace : loin d’être une citadine abordable, le SUV Jaguar I-Pace ne se distingue pas non plus par une bonne notation. Il se contente aussi d’un 1/4 « Entry » comme la Clio. Ses notes sont de 53 %pour l’assistance, et de 59 % pour la sécurité auxiliaire.

Comme pour la Clio, le I-Pace parvient à réagir face aux véhicules en mouvement mais ne réagit pas par rapport aux véhicules qui sont arrêtés sur une voie.

Globalement les prestations de ce SUV Jaguar sont assez proches de ceux d’une Clio ! Pas terrible à ce niveau de prix…

Toyota Yaris GR Sport

Toyota Yaris : la citadine japonaise made in France est elle aussi classée Entry, avec la note de 1/4. Ses notes sont de 56 % en assistance, et 53 % en sécurité auxiliaire.

Pa rapport aux deux précédents modèles cités, la Yaris réagit aux voitures arrêtées sur une voie mais à basse vitesse seulement. Le niveau d’assistance est là aussi limité par rapport à des systèmes plus évolués. Il y a encore des progrès à faire pour le fameux « Toyota Safety Sense ». Il faudra avoir le GPS pour bénéficier des limitations affichées devant le conducteur.

Opel Mokka 2020

Opel Mokka-e : Même notation 1/4 Entry pour le Mokka électrique. Celui-ci obtient la note de 57 % en assistance, et 44 % en sécurité auxiliaire.

Exemple du résumé proposé par EuroNCAP :

« Le Mokka-e évite les collisions avec les véhicules en mouvement dans les scénarios de test de l’ACC mais ne réagit aux voitures arrêtées qu’aux vitesses d’essai inférieures et nécessite des interventions de l’AEB dans les tests plus critiques. »

Peugeot e-2008

Peugeot 2008 : Jumeau de l’Opel Mokka, le Peugeot 2008 dispose du Drive Assist Plus, il se dispense lui aussi d’affichage tête haute ( le combiné d’instrumentation « haut » n’est pas pris en compte par le test ).

Le 2008 est bien doté d’un détecteur d’angle mort actif, mais n’a pas été capable d’empêcher les collisions lors des tests réalisés…

Ses notes sont de 61 % en assistance et de 40 % en sécurité auxiliaire.

Bilan : restez vigilants avant tout

Ce nouveau test de conduite assistée réalisé par l’organisme EuroNCAP est intéressant, puisqu’il permet de tester les fonctionnalités d’assistance à la conduite dans des situations similaires et avec des tests objectifs. Dans la jungle des appellations de systèmes de sécurité, les automobilistes peuvent aussi être induits en erreur sur les capacités de leur voiture.

Il faut prendre ces tests pour une information importante : les voitures en question ne peuvent pas être conduites sur autoroute en étant distrait.

Même avec un régulateur adaptatif, une assistance au maintien dans la voie et un détecteur d’angle mort, de nombreuses situations d’urgence vont nécessiter de bons réflexes de la part du conducteur.

Dans le cas des voitures notées ici, elles se distinguent par les plus mauvaises notes obtenues par les voitures testées : nous vous proposerons bientôt les voitures les mieux notées.